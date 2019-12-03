Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41777

3 декабря 2019, 20:22



Светлана Радионова: на «Чистый воздух» будут потрачены колоссальные средства.

Суммарно «Норникель» направил в обновление Талнахской фабрики более 47 млрд рублей. Одновременно с увеличением мощностей компания добилась экологического эффекта, снизив вредные выбросы в атмосферу порядка на 15%. - «Норникель» выбирает лучших проектантов, компаниям сейчас экономически невыгодно строить то, что не соответствует наилучшим доступным технологиям, - отметила Светлана Радионова. - Ведь никто не будет покупать старую машину по цене новой, как ни прозаично это звучит. Напомним, масштабная реконструкция ТОФ, которая велась без остановки действующего производства, стартовала в апреле 2014 года. В период реконструкции двух пусковых комплексов на ТОФ установили новое современное оборудование - новые флотационные машинами производства финской компании Outotec и новые мельницы MetsoMinerals. Мощность фабрики выросла на более чем 30% – c 7,6 млн до 10,2 млн тонн руды в год, были снижены потери металлов в хвостах, а также достигнуты проектные показатели по извлечению никеля и меди в коллективные концентраты и качеству никельпирротинового и медного концентратов. Для складирования отвальных хвостов обогащения было построено новое хвостохранилище в районе Талнах со всей необходимой инфраструктурой. Фото Марины Пешковой

Просмотров:305 Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования посетила Талнахскую обогатительную фабрику, а именно измельчительно-флотационный цех и площадку строящегося третьего пускового комплекса ТОФ. Масштабная реконструкция фабрики - это один из крупнейших инвестиционных проектов «Норникеля», реализуемый в рамках принятой в 2013 году стратегии развития компании. Строительство третьего ПК позволит увеличить переработку руды более чем на 18 млн. тонн в год.Суммарно «Норникель» направил в обновление Талнахской фабрики более 47 млрд рублей. Одновременно с увеличением мощностей компания добилась экологического эффекта, снизив вредные выбросы в атмосферу порядка на 15%.- «Норникель» выбирает лучших проектантов, компаниям сейчас экономически невыгодно строить то, что не соответствует наилучшим доступным технологиям, - отметила Светлана Радионова. - Ведь никто не будет покупать старую машину по цене новой, как ни прозаично это звучит.Напомним, масштабная реконструкция ТОФ, которая велась без остановки действующего производства, стартовала в апреле 2014 года. В период реконструкции двух пусковых комплексов на ТОФ установили новое современное оборудование - новые флотационные машинами производства финской компании Outotec и новые мельницы MetsoMinerals. Мощность фабрики выросла на более чем 30% – c 7,6 млн до 10,2 млн тонн руды в год, были снижены потери металлов в хвостах, а также достигнуты проектные показатели по извлечению никеля и меди в коллективные концентраты и качеству никельпирротинового и медного концентратов.Для складирования отвальных хвостов обогащения было построено новое хвостохранилище в районе Талнах со всей необходимой инфраструктурой.Фото Марины Пешковой