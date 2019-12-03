Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41778

3 декабря 2019, 20:27



Светлана Радионова: «Работа, которую проводит «Норникель», - это хорошая плановая работа».

Старт «Серному проекту» был дан в 2017 году с открытия шоурума на НМЗ. В оборудованном по последнему слову техники демонстрационном зале представлены архитектурные макеты объектов, которые будут задействованы в процессе утилизации выбросов. Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом и медном заводах. Конечная цель проекта – сокращение выбросов диоксида серы в НПР. В рамках первого этапа, в 2016 году был закрыт Никелевый завод. На втором этапе – к 2023 году – выбросы будут сокращены на 45% по сравнению с 2015 годом, третий этап предусматривает снижение выбросов к 2025 на 90% (в 10 раз). Стратегическая цель – снижение выбросов в 20 раз к 2030 году. - Работа, которую проводит «Норникель», - это хорошая плановая работа. И такой подход обоснован, для нашей высокотехнологичной, высокоразвитой страны тренд на экологичность неизбежен, - отметила Светлана Радионова. – Я хочу, чтобы макеты этого шоу-рума как можно скорее были воплощены в жизнь и стали частью нового предприятия, чтобы эта работа компании была видна. Фото Марины Пешковой

Просмотров:316 В рамках рабочего визита в Норильск руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова побывала на Надеждинском металлургическом заводе, в том числе посетила шоу-рум «Серного проекта».Старт «Серному проекту» был дан в 2017 году с открытия шоурума на НМЗ. В оборудованном по последнему слову техники демонстрационном зале представлены архитектурные макеты объектов, которые будут задействованы в процессе утилизации выбросов. Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом и медном заводах. Конечная цель проекта – сокращение выбросов диоксида серы в НПР. В рамках первого этапа, в 2016 году был закрыт Никелевый завод. На втором этапе – к 2023 году – выбросы будут сокращены на 45% по сравнению с 2015 годом, третий этап предусматривает снижение выбросов к 2025 на 90% (в 10 раз). Стратегическая цель – снижение выбросов в 20 раз к 2030 году.- Работа, которую проводит «Норникель», - это хорошая плановая работа. И такой подход обоснован, для нашей высокотехнологичной, высокоразвитой страны тренд на экологичность неизбежен, - отметила Светлана Радионова. – Я хочу, чтобы макеты этого шоу-рума как можно скорее были воплощены в жизнь и стали частью нового предприятия, чтобы эта работа компании была видна.Фото Марины Пешковой