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3 декабря 2019, 23:29



В Норильске прошёл #Пешеходный всеобуч. Сотрудники ГИБДД напомнили горожанам о безопасном поведении на улицах города.

Участники мероприятия отнеслись к полученной информации максимально серьёзно и пообещали в будущем быть ответственными на дорогах. Фото Михаила Назарова

Просмотров:329 В ходе акции начальник норильской Госавтоинспекции Александр Янович провёл профилактические беседы с пешеходами. С помощью видеоматериалов он наглядно демонстрировал горожанам, к чему могут привести нарушение правил дорожного движения и неосмотрительное поведение на дорогах.Участники мероприятия отнеслись к полученной информации максимально серьёзно и пообещали в будущем быть ответственными на дорогах.Фото Михаила Назарова