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4 декабря 2019, 12:17



Определился соперник «Норильского никеля» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу.

Первая игра двухматчевого противостояния между никельщиками и коммунистами состоится уже в это воскресенье, 8 декабря, во Дворце спорта «Арктика». Начало в 17.00 (время норильское). Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Ответная встреча между командами пройдёт в Москве 26 декабря. В остальных четвертьфинальных парах встретятся: «Тюмень» - «Ухта», «Газпром-Югра» (Югорск) – «Новая генерация» (Сыктывкар), «Оргхим» (Нижегородская область) – «Газпром Бурение» (Щёлково). Добавим, что обладателем Кубка России прошлого сезона является «Газпром-Югра».

Просмотров:176 Норильчане встретятся с клубом «КПРФ», который в 1/8 финала одолел «Газпром трансгаз Саратов». Ранее «Норникель» на этой же стадии розыгрыша взял верх над грозненским «Беркутом».Первая игра двухматчевого противостояния между никельщиками и коммунистами состоится уже в это воскресенье, 8 декабря, во Дворце спорта «Арктика». Начало в 17.00 (время норильское). Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Ответная встреча между командами пройдёт в Москве 26 декабря.В остальных четвертьфинальных парах встретятся: «Тюмень» - «Ухта», «Газпром-Югра» (Югорск) – «Новая генерация» (Сыктывкар), «Оргхим» (Нижегородская область) – «Газпром Бурение» (Щёлково).Добавим, что обладателем Кубка России прошлого сезона является «Газпром-Югра».