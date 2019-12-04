Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41781

4 декабря 2019, 12:33



В Красноярском крае Транссибирский арт-фестиваль пройдёт сразу в трёх городах, в Норильске зрители его увидят в 20-х числах марта.

Стартует фестиваль традиционно в Новосибирске 20 марта 2020 года программой из сочинений Бетховена и избранных номеров из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Из известных концертов в программе: мировая премьера сочинения La Sindone для скрипки с оркестром современного композитора Арво Пярта. После долгого перерыва в российскую часть программы фестиваля будет включён проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев», созданный в сотрудничестве с примой Большого театра Светланой Захаровой и её коллегами. В столицу Красноярского края фестиваль прибудет 27 марта. Дата, когда он окажется у нас, пока не определена.

Просмотров:134 В 2020 году седьмой Транссибирский арт-фестиваль пройдёт не только в Красноярске, но и в Норильске и Ачинске, сообщает официальный краевой портал.Стартует фестиваль традиционно в Новосибирске 20 марта 2020 года программой из сочинений Бетховена и избранных номеров из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Из известных концертов в программе: мировая премьера сочинения La Sindone для скрипки с оркестром современного композитора Арво Пярта.После долгого перерыва в российскую часть программы фестиваля будет включён проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев», созданный в сотрудничестве с примой Большого театра Светланой Захаровой и её коллегами.В столицу Красноярского края фестиваль прибудет 27 марта. Дата, когда он окажется у нас, пока не определена.