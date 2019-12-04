Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41782

4 декабря 2019, 13:11



Завтра спикер местного парламента Александр Пестряков примет участие в международном форуме.

В этом году в работе дискуссионных площадок примут участие более 2500 делегатов из более чем 20 стран и 40 регионов России. Председатель Норильского городского Совета депутатов представит несколько докладов, он выступит на рабочей сессии «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» и на секции «Цифровая Арктика». Доклады Александра Пестрякова будут посвящены созданию муниципальной ООПТ и дата-центров в арктических регионах. По мнению спикера норильского парламента, без создания ООПТ в Арктике развитие туризма здесь крайне опасно, поскольку может быть нанесён колоссальный ущерб экосистеме. А создание в северных регионах дата-центров наиболее целесообразно, потому что на искусственное охлаждение зданий центров обработки данных (ЦОД) требуются значительные энергозатраты, а в арктических территориях такой проблемы не будет – ЦОД будут охлаждаться естественным способом. «Международный форум – отличная дискуссионная площадка для конструктивного диалога власти и бизнеса, поиска инвесторов для решения важных для северных территорий задач. Кроме того, обсуждение экспертным сообществом актуальных для арктических регионов проблем даёт понимание органам власти, в каком направлении двигаться дальше в сфере развития Арктики», - отметил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.

Просмотров:138 IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдёт в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Форум пройдёт при поддержке государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Организатор – межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников».В этом году в работе дискуссионных площадок примут участие более 2500 делегатов из более чем 20 стран и 40 регионов России.Председатель Норильского городского Совета депутатов представит несколько докладов, он выступит на рабочей сессии «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» и на секции «Цифровая Арктика». Доклады Александра Пестрякова будут посвящены созданию муниципальной ООПТ и дата-центров в арктических регионах. По мнению спикера норильского парламента, без создания ООПТ в Арктике развитие туризма здесь крайне опасно, поскольку может быть нанесён колоссальный ущерб экосистеме. А создание в северных регионах дата-центров наиболее целесообразно, потому что на искусственное охлаждение зданий центров обработки данных (ЦОД) требуются значительные энергозатраты, а в арктических территориях такой проблемы не будет – ЦОД будут охлаждаться естественным способом.«Международный форум – отличная дискуссионная площадка для конструктивного диалога власти и бизнеса, поиска инвесторов для решения важных для северных территорий задач. Кроме того, обсуждение экспертным сообществом актуальных для арктических регионов проблем даёт понимание органам власти, в каком направлении двигаться дальше в сфере развития Арктики», - отметил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.