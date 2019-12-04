Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41783

4 декабря 2019, 13:58



Иностранные гости, побывавшие в Норильске на этнофестивале «Большой Аргиш», высоко оценили уровень организации всех мероприятий.

Так, с 14 по 17 ноября в Норильске прошла рабочая встреча Ассоциации мэров зимних городов мира, её посетила делегация из 12 городов и 7 стран мира. На встрече обсудили строительство в зимних городах и развитие экологического туризма. - По итогам переговоров Норильску сделано предложение выступить инициатором двух рабочих групп, которые будут работать по этим направлениям. Это даст возможность нам получить доступ к новым технологиям в этих сферах, а также международную экспертную оценку реализуемых нами проектов. Оргкомитет и генсекретарь Ассоциации высоко оценили организацию рабочей встречи, поблагодарили администрацию города, компанию «Норникель» и АРН. Я же отдельно хочу поблагодарить службу протокола администрации, коллективы и руководство ГЦК, ДК и гостиниц «Норильск» и «Полярная звезда», на международном уровне оказавших приём гостям, - поделился Максим Миронов. Параллельно, 16 и 17 ноября, в Дудинке и Норильске уже традиционно прошёл этнический фестиваль «Большой Аргиш», которому в этом году не помешал серьёзный мороз. В -32 тысячи норильчан и гости города знакомились с этнокультурами Севера. Максим Миронов отметил, что «Аргиш» становится интересной коммуникационной площадкой, ведь на праздник к нам приезжали руководитель Агентства по туризму Красноярского края; гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты; инвестиционный директор крупнейшего туроператора Tui. В рамках фестиваля прошли рабочие встречи, по итогам которых Норильску предложено взаимодействие с крупнейшими международными туроператорами, готовыми привозить туристов в северный город. Сегодня Норильск вновь в центре крупного культурного события: с 30 ноября в городе проходит Фестиваль света. Его принимают три площадки: в Молодёжном центре открыта выставка, где представлены мультимедиа арт-технологии, интересные как для детей, так и для взрослых. Работать она будет до 7 декабря. В НГИИ проходят ежедневные образовательные лекции технологов и художников, которые делятся, как современные интерактивные технологии вписываются в культурные программы и мероприятия. Третья площадка – парк «Озеро Долгое» - уже украшена световыми арт-объектами, демонстрирующими на практике, как сделать город более современным. Любоваться ими можно будет вплоть до марта. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:172 Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска, подвёл итоги крупных международных мероприятий, прошедших в городе в ноябре.Так, с 14 по 17 ноября в Норильске прошла рабочая встреча Ассоциации мэров зимних городов мира, её посетила делегация из 12 городов и 7 стран мира. На встрече обсудили строительство в зимних городах и развитие экологического туризма.- По итогам переговоров Норильску сделано предложение выступить инициатором двух рабочих групп, которые будут работать по этим направлениям. Это даст возможность нам получить доступ к новым технологиям в этих сферах, а также международную экспертную оценку реализуемых нами проектов. Оргкомитет и генсекретарь Ассоциации высоко оценили организацию рабочей встречи, поблагодарили администрацию города, компанию «Норникель» и АРН. Я же отдельно хочу поблагодарить службу протокола администрации, коллективы и руководство ГЦК, ДК и гостиниц «Норильск» и «Полярная звезда», на международном уровне оказавших приём гостям, - поделился Максим Миронов.Параллельно, 16 и 17 ноября, в Дудинке и Норильске уже традиционно прошёл этнический фестиваль «Большой Аргиш», которому в этом году не помешал серьёзный мороз. В -32 тысячи норильчан и гости города знакомились с этнокультурами Севера.Максим Миронов отметил, что «Аргиш» становится интересной коммуникационной площадкой, ведь на праздник к нам приезжали руководитель Агентства по туризму Красноярского края; гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты; инвестиционный директор крупнейшего туроператора Tui. В рамках фестиваля прошли рабочие встречи, по итогам которых Норильску предложено взаимодействие с крупнейшими международными туроператорами, готовыми привозить туристов в северный город.Сегодня Норильск вновь в центре крупного культурного события: с 30 ноября в городе проходит Фестиваль света. Его принимают три площадки: в Молодёжном центре открыта выставка, где представлены мультимедиа арт-технологии, интересные как для детей, так и для взрослых. Работать она будет до 7 декабря. В НГИИ проходят ежедневные образовательные лекции технологов и художников, которые делятся, как современные интерактивные технологии вписываются в культурные программы и мероприятия. Третья площадка – парк «Озеро Долгое» - уже украшена световыми арт-объектами, демонстрирующими на практике, как сделать город более современным. Любоваться ими можно будет вплоть до марта.Фото Владимира Макушкина