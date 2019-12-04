Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41784

4 декабря 2019, 14:05



Норильчанка, живущая сегодня в Германии, нуждается в помощи тех жителей города, кто помнит резонансное убийство и последующие за ним события 55-летней давности.

Её в возрасте трёх-четырёх лет удочерили Роберт Фридрихович и Евгения Робертовна Кюст. Они никогда не рассказывали своей приёмной дочери о её родной семье, эта тема была под запретом. Сама же Елена помнит, что в её старой квартире в одной из комнат стояли четыре кровати, также вспоминает каких-то мальчишек, которые, возможно, были её братьями. Елене в память навсегда врезалось, что в одну из ночей она проснулась и увидела, что в квартире полно соседей и людей в форме. По обрывкам фраз поняла, что маму с папой убили. «Кто-то меня одел, и я, выбежав во двор, спряталась в сугробе, а потом отогревалась на отопительных трубах под домом, - пишет Елена. - Меня нашли и поместили в инфекционную больницу, где я находилась несколько месяцев. А оттуда меня отправили в детский дом. Сколько я там прожила, не знаю. Знаю только, что моя будущая мать работала в инфекционке, где я лежала. Видимо, тогда она меня и решила удочерить. Я хорошо запомнила, как из детского дома новый папа нёс меня на руках. Из Норильска мы уехали, когда я окончила пятый класс. Сначала жили в Ставропольском крае, а потом эмигрировали в Германию». Всех, кто может пролить свет на эту историю, мы просим обращаться в редакцию по телефону (3919) 34-27-47. Фото из архива ЗП

Просмотров:216 В редакцию с просьбой помочь узнать, кто её настоящие родители и есть ли у неё братья, написала Елена Робертовна Кюст, родившаяся 7 марта 1961 года.Её в возрасте трёх-четырёх лет удочерили Роберт Фридрихович и Евгения Робертовна Кюст. Они никогда не рассказывали своей приёмной дочери о её родной семье, эта тема была под запретом.Сама же Елена помнит, что в её старой квартире в одной из комнат стояли четыре кровати, также вспоминает каких-то мальчишек, которые, возможно, были её братьями.Елене в память навсегда врезалось, что в одну из ночей она проснулась и увидела, что в квартире полно соседей и людей в форме. По обрывкам фраз поняла, что маму с папой убили.«Кто-то меня одел, и я, выбежав во двор, спряталась в сугробе, а потом отогревалась на отопительных трубах под домом, - пишет Елена. - Меня нашли и поместили в инфекционную больницу, где я находилась несколько месяцев. А оттуда меня отправили в детский дом. Сколько я там прожила, не знаю. Знаю только, что моя будущая мать работала в инфекционке, где я лежала. Видимо, тогда она меня и решила удочерить. Я хорошо запомнила, как из детского дома новый папа нёс меня на руках. Из Норильска мы уехали, когда я окончила пятый класс. Сначала жили в Ставропольском крае, а потом эмигрировали в Германию».Всех, кто может пролить свет на эту историю, мы просим обращаться в редакцию по телефону (3919) 34-27-47.Фото из архива ЗП