|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:23 Международный коммуникационный проект Follow up Siberia! признан лучшим в номинации «Проекты Сибири».
18:00 В Таймырском доме народного творчества подвели итоги сразу двух конкурсов.
17:07 «Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» для подопечных «Территории добра» было собрано более ста тысяч рублей.
16:19 ГИБДД исключают площадку из экзаменов на права.
15:47 «Красноярские столбы» официально признали национальным парком.
15:44 Бригады Дедов Морозов и Снегурочек готовы к новогоднему марафону.
15:27 «Ледяная гвардия» пополнит репертуар Норильского Заполярного театра драмы в 2020 году.
15:26 Точку в череде событий первого регионального фестиваля уличного спорта и культуры «Движение улиц» поставит гала-концерт.
14:05 Норильчанка, живущая сегодня в Германии, нуждается в помощи тех жителей города, кто помнит резонансное убийство и последующие за ним события 55-летней давности.
13:58 Иностранные гости, побывавшие в Норильске на этнофестивале «Большой Аргиш», высоко оценили уровень организации всех мероприятий.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх