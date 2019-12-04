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4 декабря 2019, 15:26



Точку в череде событий первого регионального фестиваля уличного спорта и культуры «Движение улиц» поставит гала-концерт.

Драйв, энергия и эмоции танца вновь наполнят зал. Программа финального концерта включает выступления хореографических коллективов Большого Норильска, флешмоб «Мама танцует», награждение призёров состязаний, вручение приза зрительских симпатий. Незабываемым для зрителей станет треш-батл, в котором примут участие все коллективы - участники концерта. Фото Ирины Яринской

Просмотров:113 Пройдёт он 8 декабря с 17 до 19 часов в «Арт-холле» (ул. Орджоникидзе, 3). Вход свободный. Концертная программа обещает быть насыщенной и максимально содержательной.Драйв, энергия и эмоции танца вновь наполнят зал. Программа финального концерта включает выступления хореографических коллективов Большого Норильска, флешмоб «Мама танцует», награждение призёров состязаний, вручение приза зрительских симпатий. Незабываемым для зрителей станет треш-батл, в котором примут участие все коллективы - участники концерта.Фото Ирины Яринской