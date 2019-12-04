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4 декабря 2019, 15:27



«Ледяная гвардия» пополнит репертуар Норильского Заполярного театра драмы в 2020 году.

Постановка обещает быть интересной, поскольку роль Колчака в освоении Севера неоспорима: благодаря данным, собранным им в ходе полярной экспедиции в 1900 году, была составлена карта берегов Таймыра, но материалов было столько, что изучать их предстояло ещё долго. В 1909 году он публикует монографию «Лёд Карского и Сибирского морей». Это исследование стало классикой, а сам Колчак — основоположником учения о морских льдах и их движении. Он первым выдвинул гипотезу о глобальном перемещении льдов в Северном Ледовитом океане, и через полвека она подтвердилась на практике. Колчак стал четвёртым из полярных путешественников, награждённых Большой Константиновской золотой медалью. Ожидается, что спектакль представят зрителям осенью следующего года, к этнофестивалю «Большой Аргиш-2020».

Просмотров:125 В будущем году Заполярный драмтеатр планирует в сотрудничестве с Агентством развития Норильска ввести в репертуар спектакль о жизни Александра Колчака, который в научном мире известен как один из крупнейших исследователей Арктики. Уже определено, что сценарий к спектаклю напишет драматург Михаил Дурненков, режиссёром выступит главреж театра Анна Бабанова.Постановка обещает быть интересной, поскольку роль Колчака в освоении Севера неоспорима: благодаря данным, собранным им в ходе полярной экспедиции в 1900 году, была составлена карта берегов Таймыра, но материалов было столько, что изучать их предстояло ещё долго. В 1909 году он публикует монографию «Лёд Карского и Сибирского морей». Это исследование стало классикой, а сам Колчак — основоположником учения о морских льдах и их движении. Он первым выдвинул гипотезу о глобальном перемещении льдов в Северном Ледовитом океане, и через полвека она подтвердилась на практике. Колчак стал четвёртым из полярных путешественников, награждённых Большой Константиновской золотой медалью.Ожидается, что спектакль представят зрителям осенью следующего года, к этнофестивалю «Большой Аргиш-2020».