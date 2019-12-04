Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41787

4 декабря 2019, 15:44



Бригады Дедов Морозов и Снегурочек готовы к новогоднему марафону.

Фестиваль этого года пройдёт в пятницу, 6 декабря, во Дворце культуры компании. В нём примут участие девять семейных пар. К слову, такое же количество участников было и в прошлом году. В программу войдут следующие конкурсы. «Визитная карточка» на тему «Наша семья» - в свободной, творческой форме команды расскажут о себе, о семье, о работе. «Дефиле новогодних костюмов», где парам будет предложено из традиционных костюмов сделать уникальные и творчески их представить. «Наш семейный снеговик», в котором семьям предстоит заранее сделать своего уникального и интересного снеговика из подручных материалов. Все снеговики будут выставлены в фойе Дворца культуры для оценки жюри и организации фотозоны для гостей мероприятия. Важное условие: снеговик не должен превышать 2 м в высоту и 1 м в ширину. В завершении команды должны представить видеоролик «Поздравление от Деда Мороза». Фото с фестиваля-2018

Просмотров:109 Традиционно под Новый год ДМС «Лидер» компании «Норникель» проводит фестиваль «Дед Мороз», в котором команды-пары Дедов Морозов и Снегурочек различных предприятий компании соревнуются в артистизме, остроумии, прикладном мастерстве и яркости нарядов. Одно из условий участия – командами могут выступать семейные пары.Фестиваль этого года пройдёт в пятницу, 6 декабря, во Дворце культуры компании. В нём примут участие девять семейных пар. К слову, такое же количество участников было и в прошлом году.В программу войдут следующие конкурсы. «Визитная карточка» на тему «Наша семья» - в свободной, творческой форме команды расскажут о себе, о семье, о работе. «Дефиле новогодних костюмов», где парам будет предложено из традиционных костюмов сделать уникальные и творчески их представить. «Наш семейный снеговик», в котором семьям предстоит заранее сделать своего уникального и интересного снеговика из подручных материалов. Все снеговики будут выставлены в фойе Дворца культуры для оценки жюри и организации фотозоны для гостей мероприятия. Важное условие: снеговик не должен превышать 2 м в высоту и 1 м в ширину. В завершении команды должны представить видеоролик «Поздравление от Деда Мороза».Фото с фестиваля-2018