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4 декабря 2019, 15:47



«Красноярские столбы» официально признали национальным парком.

Новый статус территорий позволит соблюдать особый охранный режим и позволит узаконить существующую деятельность администрации, а также даст возможность легального посещения заповедной зоны. Отметим, что в этом году территорию посетили более миллиона человек. Останется ли вход бесплатным, пока не известно. На прошлой неделе губернатор Александр Усс попросил федерального министра Дмитрия Кобылкина не вводить плату для туристов.

Просмотров:106 «Столбы» будут входить в ведение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.Новый статус территорий позволит соблюдать особый охранный режим и позволит узаконить существующую деятельность администрации, а также даст возможность легального посещения заповедной зоны.Отметим, что в этом году территорию посетили более миллиона человек. Останется ли вход бесплатным, пока не известно. На прошлой неделе губернатор Александр Усс попросил федерального министра Дмитрия Кобылкина не вводить плату для туристов.