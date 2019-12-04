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4 декабря 2019, 15:47

«Красноярские столбы» официально признали национальным парком.


«Столбы» будут входить в ведение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Новый статус территорий позволит соблюдать особый охранный режим и позволит узаконить существующую деятельность администрации, а также даст возможность легального посещения заповедной зоны.
Отметим, что в этом году территорию посетили более миллиона человек. Останется ли вход бесплатным, пока не известно. На прошлой неделе губернатор Александр Усс попросил федерального министра Дмитрия Кобылкина не вводить плату для туристов.

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    Список новостей

 4 декабря 2019 
18:23   Международный коммуникационный проект Follow up Siberia! признан лучшим в номинации «Проекты Сибири». 18:00   В Таймырском доме народного творчества подвели итоги сразу двух конкурсов.
17:07   «Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» для подопечных «Территории добра» было собрано более ста тысяч рублей. 16:19   ГИБДД исключают площадку из экзаменов на права.
15:47   «Красноярские столбы» официально признали национальным парком. 15:44   Бригады Дедов Морозов и Снегурочек готовы к новогоднему марафону.
15:27   «Ледяная гвардия» пополнит репертуар Норильского Заполярного театра драмы в 2020 году. 15:26   Точку в череде событий первого регионального фестиваля уличного спорта и культуры «Движение улиц» поставит гала-концерт.
14:05   Норильчанка, живущая сегодня в Германии, нуждается в помощи тех жителей города, кто помнит резонансное убийство и последующие за ним события 55-летней давности. 13:58   Иностранные гости, побывавшие в Норильске на этнофестивале «Большой Аргиш», высоко оценили уровень организации всех мероприятий.
13:11   Завтра спикер местного парламента Александр Пестряков примет участие в международном форуме. 12:33   В Красноярском крае Транссибирский арт-фестиваль пройдёт сразу в трёх городах, в Норильске зрители его увидят в 20-х числах марта.
12:17   Определился соперник «Норильского никеля» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу.

 3 декабря 2019 
23:29   В Норильске прошёл #Пешеходный всеобуч. Сотрудники ГИБДД напомнили горожанам о безопасном поведении на улицах города. 20:27   Светлана Радионова: «Работа, которую проводит «Норникель», - это хорошая плановая работа».
20:22   Светлана Радионова: на «Чистый воздух» будут потрачены колоссальные средства. 20:12   В Норильске создаётся подразделение Росприроднадзора. Штат наберут по результатам конкурса, рассмотрят все заявленные кандидатуры.
19:22   #ЩедрыйВторник в разгаре. К участию в Международной акции присоединилось 13 школ Большого Норильска. 19:19   Сегодня в Таймырской Ойкумене открылся фестиваль-конкурс семей «Возрождение родного языка - через всех и каждого - 2019».
18:16   Завершился последний этап четвёртого экомарафона «ПонесЛось!», который признан самым масштабным и продуктивным. 18:00   На выставке «Книга Севера» в публичной библиотеке будут, в числе прочего, представлены экспонаты из школьного музея.
18:00   Более 20 авторских табуретов в «Щедрый вторник» появилось в благотворительном фонде «Территория добра». 17:56   Трофеи сотнями: охотники Леонид Аксёнов из посёлка Катырык сельского поселения Хатанга и Николай Поротов из Дудинки признаны лучшими в конкурсе промысловиков на Таймыре.
17:54   Норильчанин Данила Вороненко стал бронзовым призёром первенства России по плаванию. 17:52   В Норильск прибыло более 16 тысяч подарков для детей работников бюджетных организаций города.
17:51   Касса, принимающая платежи за детсад на Кирова, 29, не будет работать в течение трёх дней. 15:45   Стоимость топлива сегодня сравнялась с показателями начала года.
15:40   Норильчанам продукты обходятся дороже всех в крае. 15:26   За три месяца с придомовых территорий Норильска вывезено 9 160 кубометров снега – это больше, чем в этот же период прошлого года.
14:56   В этом году снежные городки откроются раньше обычного: уже 14 декабря. 14:42   Подвиг твой бессмертен... В Норильске на площади Памяти Героев почтили память павших в День Неизвестного солдата.
14:12   Подарили шанс стать мамой. Красноярские врачи провели уникальную операцию для бесплодной женщины. 14:02   В «Нескучном саду» школы № 1 растут, несмотря на полярную ночь, почти 400 видов растений.
13:03   Победители второго тура международного конкурса FusioNNow едут на Кольский полуостров. 12:41   «Добрая ёлка» снова в Норильске – уже в тринадцатый раз.
11:37   Новую коллекцию женской одежды в народном стиле показала модельер из Санкт-Петербурга Елена Чернышова.

 2 декабря 2019 
18:29   Норильские танцоры и спортсмены заставили улицы двигаться. В Центральном районе прошёл первый Региональный фестиваль уличного спорта и культуры «Движение улиц». 18:25   Завтра в Норильск с рабочим визитом прибудет директор Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
17:09   Финал Х юбилейного конкурса «Мечтая о будущей карьере!» прошёл во Дворце культуры компании. 16:55   Во Дворце спорта «Арктика» провели спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому дню гимнастики.
16:53   В Норильске выявили сильнейших в открытом первенстве города по армейскому рукопашному бою. 16:44   Подведены итоги первого этапа создания туристической точки «Красные Камни».
16:36   Рудники «Комсомольский» и «Скалистый» соединили выработки на глубине 950 метров. 16:24   Норильск вновь посетил «Олимпийский патруль». На этот раз гостем нашего города стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв.
16:00   В Норильске открыли новый лыжный сезон. По этому случаю на базе «Оль-Гуль» подготовили большую праздничную программу и представили горожанам обновленное спортсооружение. 15:51   В Норильске прошёл второй Арктический турнир ГТО с участием норильчан и таймырцев.
13:20   И это всё о нас: 13 декабря в 17.30 часов в публичной библиотеке откроется выставка «Книга Севера». 13:09   В Красноярске появился приют для хаски, где живут и норильские четвероногие.
12:51   В Красноярске прошёл пятый Всероссийском фестиваль «Наука 0+». 12:05   Полярная арт-резиденция PolArt представляет нового резидента, первого норильского резидента-историка архитектуры Татьяну Эфрусси.




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