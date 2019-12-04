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4 декабря 2019, 16:19



ГИБДД исключают площадку из экзаменов на права.

В ГИБДД готовят несколько нововведений, одно из которых касается правил проведения экзаменов. Сейчас документ готовится для передачи на подпись главе кабмина Дмитрию Медведеву. Фото из архива ЗП

Просмотров:128 В ГИБДД собираются с октября 2020 года отменить этап экзамена на получение водительских прав на автодроме для категорий В, С и D. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Николая Гилякова.В ГИБДД готовят несколько нововведений, одно из которых касается правил проведения экзаменов. Сейчас документ готовится для передачи на подпись главе кабмина Дмитрию Медведеву.Фото из архива ЗП