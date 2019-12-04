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4 декабря 2019, 17:07



«Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» для подопечных «Территории добра» было собрано более ста тысяч рублей.

Участниками акции этого года стало 13 школ, в которых днём прошли ярмарки, мастер-классы и концерты. Педагоги, дети и их родители объединились ради доброго дела. Бойко и споро шла торговля поделками и вкуснейшей домашней выпечкой. В промежутках между торговлей и покупками участники процесса умудрялись делиться кулинарными рецептами и секретами. Свою нотку радости и ярких красок в суматоху «Щедрого вторника» добавила и Норильская школа искусств, которая наполнила помещения «Территории добра» яркими авторскими табуретами. Весь день «Щедрый вторник» под девизом «Под прицелом чёрствость и равнодушие» проходил в тире «Штурвал» спортивно-развлекательного комплекса «Арена». Ребята собирали деньги адресно - для давнишней знакомой благотворительного фонда «Территория добра» Лизы Бекетовой, героини самого первого «Щедрого вторника» в Норильске. Лиза четвёртый год борется с онкологией в клинике им. Блохина (г. Москва). А ближе к вечеру звонкими голосами, музыкой, смехом и шутками наполнилось пространство у фонтана в торговом центре «Таймыр». С шести до восьми часов вечера здесь проходили различные мастер-классы и благотворительная ярмарка, а всю мелочь, которая скопилась в карманах, норильчане оставляли в специальном ящике «Не мелочи жизни». Интересной находкой стали записочки, в которых предлагалось до нового года сделать какое-либо доброе дело. Участникам мастер-классов и благотворительной ярмарки вручались символические наклейки с надписью «Щедрый не только по вторникам». Своим вокальным и музыкальным мастерством и артистизмом заворожили гостей акции студенты Норильского коллежа искусств. - За четыре года несколько поменялась концепция «Щедрого вторника», - говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – При проведении этой акции все благотворительные мероприятия мы максимально наполняем смыслом. Для человека важно понимать, что он причастен к какому-то важному большому и доброму делу. Не нужно ждать каких-то праздников или выходных, добрые дела можно делать каждый день. Люди должны видеть, что даже самая маленькая помощь ценна и нужна. Хорошо, когда в добрые дела приходят целые семьи, и это уже стало тенденцией. В этом году, как обычно, все волонтёры, помощники работали от души, и их добрый посыл передавался людям, которые пришли на акцию, дарил им хорошее настроение и воспоминания. Вырученные в ходе «Щедрого вторника» средства будут распределены между благополучателями «Территории добра» по программе «Наши дети». Фото Ирины Яринской

Просмотров:80 Четвёртый «Щедрый вторник» стал более масштабным, ярким и весёлым, чем предыдущие акции. Не забыли и о дне рождения норильского символа акции – Щедропса, которому исполнилось три года. Помогали организаторам – «Территории добра» около 30 волонтёров: помощники фонда, активисты Молодёжного центра и «Молодой гвардии», студенты Норильского колледжа искусств.Участниками акции этого года стало 13 школ, в которых днём прошли ярмарки, мастер-классы и концерты. Педагоги, дети и их родители объединились ради доброго дела. Бойко и споро шла торговля поделками и вкуснейшей домашней выпечкой. В промежутках между торговлей и покупками участники процесса умудрялись делиться кулинарными рецептами и секретами.Свою нотку радости и ярких красок в суматоху «Щедрого вторника» добавила и Норильская школа искусств, которая наполнила помещения «Территории добра» яркими авторскими табуретами.Весь день «Щедрый вторник» под девизом «Под прицелом чёрствость и равнодушие» проходил в тире «Штурвал» спортивно-развлекательного комплекса «Арена». Ребята собирали деньги адресно - для давнишней знакомой благотворительного фонда «Территория добра» Лизы Бекетовой, героини самого первого «Щедрого вторника» в Норильске. Лиза четвёртый год борется с онкологией в клинике им. Блохина (г. Москва).А ближе к вечеру звонкими голосами, музыкой, смехом и шутками наполнилось пространство у фонтана в торговом центре «Таймыр». С шести до восьми часов вечера здесь проходили различные мастер-классы и благотворительная ярмарка, а всю мелочь, которая скопилась в карманах, норильчане оставляли в специальном ящике «Не мелочи жизни». Интересной находкой стали записочки, в которых предлагалось до нового года сделать какое-либо доброе дело. Участникам мастер-классов и благотворительной ярмарки вручались символические наклейки с надписью «Щедрый не только по вторникам». Своим вокальным и музыкальным мастерством и артистизмом заворожили гостей акции студенты Норильского коллежа искусств.- За четыре года несколько поменялась концепция «Щедрого вторника», - говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – При проведении этой акции все благотворительные мероприятия мы максимально наполняем смыслом. Для человека важно понимать, что он причастен к какому-то важному большому и доброму делу. Не нужно ждать каких-то праздников или выходных, добрые дела можно делать каждый день. Люди должны видеть, что даже самая маленькая помощь ценна и нужна. Хорошо, когда в добрые дела приходят целые семьи, и это уже стало тенденцией.В этом году, как обычно, все волонтёры, помощники работали от души, и их добрый посыл передавался людям, которые пришли на акцию, дарил им хорошее настроение и воспоминания.Вырученные в ходе «Щедрого вторника» средства будут распределены между благополучателями «Территории добра» по программе «Наши дети».Фото Ирины Яринской