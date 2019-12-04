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4 декабря 2019, 18:00



В Таймырском доме народного творчества подвели итоги сразу двух конкурсов.

Главным организатором обоих конкурсов под эгидой министерства культуры Красноярского края является Таймырский дом народного творчества. Традиционно в них принимает участие немало норильчан. Оценить присланные работы также приглашают экспертов из Норильска. Постоянные члены жюри этих конкурсов - фотографы Андрей Кийко и Алексей Арлюков, журналист «Заполярной Правды» Ирина Даниленко, художник Наталия Мороз и мастер художественной вышивки бисером Елена Сотникова. А возглавили творческие судейские команды режиссёр и художник, автор многих арт-проектов Марина Акишина и ведущий аниматор компании Playrix, один из создателей российских мультфильмов «Карлик Нос», «Масяня», «Смешарики» Иван Левенко из Санкт-Петербурга. Творческий конкурс на соискание премии им. Бориса Молчанова проводился уже в 18-й. 123 умельца из далёких посёлков, Норильска и Дудинки, профессионалы и любители, представили более 290 работ. Члены жюри единодушно отметили талант участников, разнообразие и качество работ, для создания которых используются новые техники и материалы. А оригинальных кукол оказалось так много, что было решено в следующий раз создать для их оценки особую номинацию «Национальная кукла». В результате жарких обсуждений победителями конкурса декоративно-прикладного искусства стали: - в номинации «Художественная резьба по кости и дереву» - Андрей Поротов и Николай Киргизов из Дудинки; - в номинации «Художественная вышивка бисером, обработка кожи и меха» - дудинский мастер Василий Батагай и норильчанка Ольга Парсова; - в номинации «Художественная обработка иных материалов» - Антонина Фёдорова из Хатанги и, что особенно приятно, Анна Погодина, дизайнер «Заполярной Правды», участница клуба «Галакс»; - в номинации «Народный костюм (традиции и современность)» - Анна Яроцкая из Дудинки и Виктория Барсукова из Норильска; - в номинации «Надежда Таймыра» - Альбина Яптунэ из столицы Таймыра. Конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» прошёл на Таймыре в пятый раз. В этом году свои работы прислали сорок участников из Дудинки и Норильска, таймырских посёлков Сындасско, Носок, Новая и Тухард, а также Туруханского района и Эвенкии. Жюри с интересом отсмотрело около 100 работ - фотографий, репортажей, видеороликов, посвящённых северной природе, жизни и культуре коренных народов. Победителями стали: - в номинации «Телевизионный репортаж (сюжет)» - Сергей Кашов из Дудинки, а спецприз - у Вадима Посохина из Туруханска; - в номинации «Фильм-минутка» - Дмитрий Логинов из Туруханска, а специальные призы - у дудинцев Ивана Желтикова и Николая Киргизова; - в номинации «Современная фотография» - Валерий Сумаков из эвенкийского посёлка Тура; специальные призы - у фотографов из столицы Таймыра Матвея Русских и Равиля Исмаилова. Награждение победителей состоится 6 декабря, на открытии выставки оригинальных работ известного мультипликатора из Санкт-Петербурга Ивана Левенко, который сам родом из столицы Таймыра. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:59 В Главном Чуме Таймыра подвели итоги конкурса аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» и конкурса декоративно-прикладного искусства на соискание премии им. Бориса Молчанова.Главным организатором обоих конкурсов под эгидой министерства культуры Красноярского края является Таймырский дом народного творчества. Традиционно в них принимает участие немало норильчан. Оценить присланные работы также приглашают экспертов из Норильска. Постоянные члены жюри этих конкурсов - фотографы Андрей Кийко и Алексей Арлюков, журналист «Заполярной Правды» Ирина Даниленко, художник Наталия Мороз и мастер художественной вышивки бисером Елена Сотникова. А возглавили творческие судейские команды режиссёр и художник, автор многих арт-проектов Марина Акишина и ведущий аниматор компании Playrix, один из создателей российских мультфильмов «Карлик Нос», «Масяня», «Смешарики» Иван Левенко из Санкт-Петербурга.Творческий конкурс на соискание премии им. Бориса Молчанова проводился уже в 18-й. 123 умельца из далёких посёлков, Норильска и Дудинки, профессионалы и любители, представили более 290 работ. Члены жюри единодушно отметили талант участников, разнообразие и качество работ, для создания которых используются новые техники и материалы. А оригинальных кукол оказалось так много, что было решено в следующий раз создать для их оценки особую номинацию «Национальная кукла».В результате жарких обсуждений победителями конкурса декоративно-прикладного искусства стали:- в номинации «Художественная резьба по кости и дереву» - Андрей Поротов и Николай Киргизов из Дудинки;- в номинации «Художественная вышивка бисером, обработка кожи и меха» - дудинский мастер Василий Батагай и норильчанка Ольга Парсова;- в номинации «Художественная обработка иных материалов» - Антонина Фёдорова из Хатанги и, что особенно приятно, Анна Погодина, дизайнер «Заполярной Правды», участница клуба «Галакс»;- в номинации «Народный костюм (традиции и современность)» - Анна Яроцкая из Дудинки и Виктория Барсукова из Норильска;- в номинации «Надежда Таймыра» - Альбина Яптунэ из столицы Таймыра.Конкурс аудиовизуального творчества «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» прошёл на Таймыре в пятый раз. В этом году свои работы прислали сорок участников из Дудинки и Норильска, таймырских посёлков Сындасско, Носок, Новая и Тухард, а также Туруханского района и Эвенкии. Жюри с интересом отсмотрело около 100 работ - фотографий, репортажей, видеороликов, посвящённых северной природе, жизни и культуре коренных народов.Победителями стали:- в номинации «Телевизионный репортаж (сюжет)» - Сергей Кашов из Дудинки, а спецприз - у Вадима Посохина из Туруханска;- в номинации «Фильм-минутка» - Дмитрий Логинов из Туруханска, а специальные призы - у дудинцев Ивана Желтикова и Николая Киргизова;- в номинации «Современная фотография» - Валерий Сумаков из эвенкийского посёлка Тура; специальные призы - у фотографов из столицы Таймыра Матвея Русских и Равиля Исмаилова.Награждение победителей состоится 6 декабря, на открытии выставки оригинальных работ известного мультипликатора из Санкт-Петербурга Ивана Левенко, который сам родом из столицы Таймыра.Фото Ирины Даниленко