4 декабря 2019, 18:23



Международный коммуникационный проект Follow up Siberia! признан лучшим в номинации «Проекты Сибири».

Для России это первый масштабный коммуникационный проект в поддержку Всемирных студенческих игр. Цель проекта – открыть миру разные стороны современной Сибири: уникальную природу, традиции, кухню, гостеприимство сибиряков, современную молодёжь, культурные и спортивные проекты международного уровня. Авторы самых креативных постов побывали в Норильске, Дудинке, Красноярске, Чите и Белокурихе — знаменитом курорте Алтая. Лучшие из них — по итогам всех четырёх туров — приехали в Красноярск на Универсиаду. За все время проекта к онлайн-конкурсу присоединились жители 53 стран. В туры приехал 31 фотограф и трэвел-блогер из 19 стран. Их общая аудитория в социальных сетях превышает 3,5 миллиона человек. Общий медиаохват проекта - 370 миллионов человек из 169 стран мира. Проект Follow Up Siberia! уже стал призёром крупнейшей в Восточной Европе премии в области коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации «Лучший Digital и SMM проект». Сегодня же стало известно о победе проекта в ещё двух конкурсах. Follow up Siberia! признан «Лучшим инновационным проектом года» по версии премии «Время инноваций - 2019» и «Лучшим проектом в области международных коммуникаций» по итогам премии «Развитие регионов. Лучшее для России - 2019». Фото с официального портала Универсиады-2019

