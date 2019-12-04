|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
14:47 В Мончегорске разыграли Кубок МФК «Норильский никель».
14:44 Газета «Заполярная Правда» стала генеральным информационным партнёром великого Арктического приключения - Great Arctic Adventure.
14:34 III фестиваль-конкурс любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр, сериалов и других видов современного массового искусства GeekOn пройдет в воскресенье в Городском центре культуры.
14:33 В Таймырском колледже продолжается VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае.
14:11 331 экспонат будет представлен в публичной библиотеке Норильска на выставке «Книга Севера», которая откроется 13 декабря.
14:10 Сегодня в Санкт-Петербурге открывается IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».
13:51 Кому нужна полярная сова? Операция по спасению хищной птицы, найденной сегодня с перебитым крылом рано утром недалеко от Талнаха, в самом разгаре.
13:39 Мышка Букля, почти кило конфет, открытка-календарик и яркий рюкзак станут отличным новогодним подарком для норильской детворы.
13:17 В эти дни во всех городах края к 85-летнему юбилею региона чествуют самых достойных жителей Красноярья. Наградили к важной дате и норильчан.
13:17 Закладчица прятала «синтетику» на норильском кладбище.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх