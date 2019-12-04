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4 декабря 2019, 18:53



Дом с новым светом! В Кайеркане ещё в одном доме закончена замена электропроводки в рамках программы капитальных ремонтов.

Кроме новой сети энергоснабжения в доме применён комплексный метод капитального ремонта: кроме Регионального фонда капитальных ремонтов к процессу присоединилась управляющая компания, которая отремонтировала подъезды. Летом здесь же асфальтировали дворовую территорию в рамках программы «Благоустройство комфортной городской среды». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:243 На ул. Строительной, 5, специалисты межведомственной комиссии только что приняли новую сеть энергоснабжения, которая была заменена полностью. Во всех подъездах заменили освещение, установили общие и распределительные щиты, автоматы отключения, трансформаторы тока и некоторое другое оборудование - на общую сумму 3,9 миллиона рублей. При этом светильники оборудованы датчиками движения и освещённости, которые не только включаются и выключаются при фиксировании движения в подъезде, но и регулируют мощность света в зависимости от общей освещённости в помещениях.Кроме новой сети энергоснабжения в доме применён комплексный метод капитального ремонта: кроме Регионального фонда капитальных ремонтов к процессу присоединилась управляющая компания, которая отремонтировала подъезды. Летом здесь же асфальтировали дворовую территорию в рамках программы «Благоустройство комфортной городской среды».Фото Дениса Кожевникова