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4 декабря 2019, 18:56



В художественной галерее откроется «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».

К участию в выставке были приглашены не только авторы, уже имеющие специальное художественное образование, и члены творческих союзов и ассоциаций. Проект даёт возможность проявить себя и начинающим авторам, студентам художественных отделений в возрасте от 16 лет. Формат конкурса ежегодно выявляет и представляет в выставочном музейном пространстве новые имена в художественной жизни региона. Выставочный комитет принимал на рассмотрение работы, выполненные в разных направлениях и техниках, тематика – свободная. Важное условие – произведения должны были быть созданы с 2018 года и ранее публично не экспонироваться. В этом году на участие в выставке было заявлено 83 работы от 33 авторов. Лучшие из них отобраны выставочным комитетом для экспонирования. На открытии норильчане увидят северную коллекцию новых работ норильских и таймырских живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства. Учредитель и организатор выставки - управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска совместно с музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска». Цель ежегодного проекта – презентация новых работ, поддержка талантливых авторов, развитие искусства и художественного творчества на севере Красноярского края. Вход на открытие выставки свободный. Справки и экскурсии по телефону 43-35-69.

Просмотров:220 Откроется экспозиция в Международный день художника, 8 декабря, в 15.00 в залах художественной галереи (ул. Талнахская, 78). В экспозиции представлены работы норильских и таймырских художников, созданные за последний год и прошедшие конкурсный отбор.К участию в выставке были приглашены не только авторы, уже имеющие специальное художественное образование, и члены творческих союзов и ассоциаций. Проект даёт возможность проявить себя и начинающим авторам, студентам художественных отделений в возрасте от 16 лет. Формат конкурса ежегодно выявляет и представляет в выставочном музейном пространстве новые имена в художественной жизни региона.Выставочный комитет принимал на рассмотрение работы, выполненные в разных направлениях и техниках, тематика – свободная. Важное условие – произведения должны были быть созданы с 2018 года и ранее публично не экспонироваться.В этом году на участие в выставке было заявлено 83 работы от 33 авторов. Лучшие из них отобраны выставочным комитетом для экспонирования. На открытии норильчане увидят северную коллекцию новых работ норильских и таймырских живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства.Учредитель и организатор выставки - управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска совместно с музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска». Цель ежегодного проекта – презентация новых работ, поддержка талантливых авторов, развитие искусства и художественного творчества на севере Красноярского края.Вход на открытие выставки свободный.Справки и экскурсии по телефону 43-35-69.