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4 декабря 2019, 18:56

В художественной галерее откроется «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».


Откроется экспозиция в Международный день художника, 8 декабря, в 15.00 в залах художественной галереи (ул. Талнахская, 78). В экспозиции представлены работы норильских и таймырских художников, созданные за последний год и прошедшие конкурсный отбор.
К участию в выставке были приглашены не только авторы, уже имеющие специальное художественное образование, и члены творческих союзов и ассоциаций. Проект даёт возможность проявить себя и начинающим авторам, студентам художественных отделений в возрасте от 16 лет. Формат конкурса ежегодно выявляет и представляет в выставочном музейном пространстве новые имена в художественной жизни региона.
Выставочный комитет принимал на рассмотрение работы, выполненные в разных направлениях и техниках, тематика – свободная. Важное условие – произведения должны были быть созданы с 2018 года и ранее публично не экспонироваться.
В этом году на участие в выставке было заявлено 83 работы от 33 авторов. Лучшие из них отобраны выставочным комитетом для экспонирования. На открытии норильчане увидят северную коллекцию новых работ норильских и таймырских живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства.
Учредитель и организатор выставки - управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска совместно с музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска». Цель ежегодного проекта – презентация новых работ, поддержка талантливых авторов, развитие искусства и художественного творчества на севере Красноярского края.
Вход на открытие выставки свободный.
Справки и экскурсии по телефону 43-35-69.

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    Список новостей

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14:34   III фестиваль-конкурс любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр, сериалов и других видов современного массового искусства GeekOn пройдет в воскресенье в Городском центре культуры. 14:33   В Таймырском колледже продолжается VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае.
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 4 декабря 2019 
19:16   Музей Норильска предлагает маленьким норильчанам разнообразную предновогоднюю программу и развлечения на каникулы. 18:56   В художественной галерее откроется «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».
18:53   Дом с новым светом! В Кайеркане ещё в одном доме закончена замена электропроводки в рамках программы капитальных ремонтов. 18:23   Международный коммуникационный проект Follow up Siberia! признан лучшим в номинации «Проекты Сибири».
18:00   В Таймырском доме народного творчества подвели итоги сразу двух конкурсов. 17:07   «Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» для подопечных «Территории добра» было собрано более ста тысяч рублей.
16:19   ГИБДД исключают площадку из экзаменов на права. 15:47   «Красноярские столбы» официально признали национальным парком.
15:44   Бригады Дедов Морозов и Снегурочек готовы к новогоднему марафону. 15:27   «Ледяная гвардия» пополнит репертуар Норильского Заполярного театра драмы в 2020 году.
15:26   Точку в череде событий первого регионального фестиваля уличного спорта и культуры «Движение улиц» поставит гала-концерт. 14:05   Норильчанка, живущая сегодня в Германии, нуждается в помощи тех жителей города, кто помнит резонансное убийство и последующие за ним события 55-летней давности.
13:58   Иностранные гости, побывавшие в Норильске на этнофестивале «Большой Аргиш», высоко оценили уровень организации всех мероприятий. 13:11   Завтра спикер местного парламента Александр Пестряков примет участие в международном форуме.
12:33   В Красноярском крае Транссибирский арт-фестиваль пройдёт сразу в трёх городах, в Норильске зрители его увидят в 20-х числах марта. 12:17   Определился соперник «Норильского никеля» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу.

 3 декабря 2019 
23:29   В Норильске прошёл #Пешеходный всеобуч. Сотрудники ГИБДД напомнили горожанам о безопасном поведении на улицах города. 20:27   Светлана Радионова: «Работа, которую проводит «Норникель», - это хорошая плановая работа».
20:22   Светлана Радионова: на «Чистый воздух» будут потрачены колоссальные средства. 20:12   В Норильске создаётся подразделение Росприроднадзора. Штат наберут по результатам конкурса, рассмотрят все заявленные кандидатуры.
19:22   #ЩедрыйВторник в разгаре. К участию в Международной акции присоединилось 13 школ Большого Норильска. 19:19   Сегодня в Таймырской Ойкумене открылся фестиваль-конкурс семей «Возрождение родного языка - через всех и каждого - 2019».
18:16   Завершился последний этап четвёртого экомарафона «ПонесЛось!», который признан самым масштабным и продуктивным. 18:00   На выставке «Книга Севера» в публичной библиотеке будут, в числе прочего, представлены экспонаты из школьного музея.
18:00   Более 20 авторских табуретов в «Щедрый вторник» появилось в благотворительном фонде «Территория добра». 17:56   Трофеи сотнями: охотники Леонид Аксёнов из посёлка Катырык сельского поселения Хатанга и Николай Поротов из Дудинки признаны лучшими в конкурсе промысловиков на Таймыре.
17:54   Норильчанин Данила Вороненко стал бронзовым призёром первенства России по плаванию. 17:52   В Норильск прибыло более 16 тысяч подарков для детей работников бюджетных организаций города.
17:51   Касса, принимающая платежи за детсад на Кирова, 29, не будет работать в течение трёх дней. 15:45   Стоимость топлива сегодня сравнялась с показателями начала года.
15:40   Норильчанам продукты обходятся дороже всех в крае. 15:26   За три месяца с придомовых территорий Норильска вывезено 9 160 кубометров снега – это больше, чем в этот же период прошлого года.
14:56   В этом году снежные городки откроются раньше обычного: уже 14 декабря. 14:42   Подвиг твой бессмертен... В Норильске на площади Памяти Героев почтили память павших в День Неизвестного солдата.
14:12   Подарили шанс стать мамой. Красноярские врачи провели уникальную операцию для бесплодной женщины. 14:02   В «Нескучном саду» школы № 1 растут, несмотря на полярную ночь, почти 400 видов растений.
13:03   Победители второго тура международного конкурса FusioNNow едут на Кольский полуостров. 12:41   «Добрая ёлка» снова в Норильске – уже в тринадцатый раз.
11:37   Новую коллекцию женской одежды в народном стиле показала модельер из Санкт-Петербурга Елена Чернышова.

 2 декабря 2019 
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