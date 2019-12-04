Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41795

4 декабря 2019, 19:16



Музей Норильска предлагает маленьким норильчанам разнообразную предновогоднюю программу и развлечения на каникулы.

«Экосказки у новогодней ёлки» - музейную экспедицию по спасению живой зелёной красавицы собирает музей на Ленинском пр., 14. Что угрожает ёлочке каждый Новый год, почему в норильских семьях не найти живых деревьев и где живут настоящие, расскажут юным исследователям сказочные персонажи, они же музейные гиды. Продолжит занятие экомастер-класс по созданию из настоящих сибирских шишек маленькой домашней ёлочки, которая принесёт в дом праздник. Продолжительность - 60 минут, стоимость участия - 200 рублей. Групповые заявки от 10 человек принимаются по телефону 46-13-27. Для индивидуальных посетителей новогодняя программа пройдёт 3, 4, 5 и 6 января в 16.00 (по предварительной записи). Для детей от 6 до 99 лет здесь же пройдёт особый мастер-класс «Ёлкомобиль» по созданию необычного украшения к празднику, это целый новогодний конструктор «5 игрушек в 1». Продолжительность - 90 минут, стоимость участия - 500 рублей. Для индивидуальных посетителей мастер-классы пройдут 3, 4, 5 и 6 января в 14.00 (по предварительной записи по телефону 46-13-27). «Чудеса под Новый год» - новогодний музейный праздник БЕЗ ГАДжета в руках вместе со Снегурочкой, сказкой и советской игрушкой пройдёт в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а). Добрая и принципиальная борьба – современные ГАДжеты, бродилки и стрелялки против новогодних чудес, игрушек-героев известных сказок. Занятие дополняет выставка «Детский мир» из фондов Музея Норильска и личных коллекций норильчан. Куклы, модели машин, солдатики, настольные игры, конструктор, грампластинки с записями сказок и песен, диафильмы с советской мультипликацией. Встреча с почти незнакомым для сегодняшних детей миром советского детства, с его правилами и законами дружбы. Участники занятия посетят также мастер-класс и создадут свою игрушку – символ будущего года. Продолжительность - 90 минут, стоимость участия - 250 рублей. Групповые заявки от 10 человек принимаются по телефону 44-27-81. Для индивидуальных посетителей новогодняя программа пройдёт 4 и 5 января в 12.00 и в 16.30 (по предварительной записи). Художественная галерея (ул. Талнахская, 78) приглашает норильчан на праздничную программу «Новогодняя палитра», посвящённую искусству. Музейное занятие с историями о новогодних чудесах и мастер-классом в творческой мастерской по созданию своего новогоднего сувенира – «подарка из мешка». Продолжительность - 40 минут, стоимость участия - 150 рублей. Групповые заявки от 10 человек принимаются по телефону 43-35-69. Для индивидуальных посетителей новогодняя программа пройдёт 3, 4 и 6 января в 12.00 также по предварительной записи. Дополнительная информация о праздничных событиях в Музеях Норильска по телефону 46-13-26.

Просмотров:338 С 16 декабря по 15 января Музей Норильска приглашает юных норильчан, их родителей и учителей стать участниками новогодних программ, которые пройдут на трёх музейных площадках.«Экосказки у новогодней ёлки» - музейную экспедицию по спасению живой зелёной красавицы собирает музей на Ленинском пр., 14. Что угрожает ёлочке каждый Новый год, почему в норильских семьях не найти живых деревьев и где живут настоящие, расскажут юным исследователям сказочные персонажи, они же музейные гиды. Продолжит занятие экомастер-класс по созданию из настоящих сибирских шишек маленькой домашней ёлочки, которая принесёт в дом праздник. Продолжительность - 60 минут, стоимость участия - 200 рублей.Групповые заявки от 10 человек принимаются по телефону 46-13-27. Для индивидуальных посетителей новогодняя программа пройдёт 3, 4, 5 и 6 января в 16.00 (по предварительной записи).Для детей от 6 до 99 лет здесь же пройдёт особый мастер-класс «Ёлкомобиль» по созданию необычного украшения к празднику, это целый новогодний конструктор «5 игрушек в 1». Продолжительность - 90 минут, стоимость участия - 500 рублей. Для индивидуальных посетителей мастер-классы пройдут 3, 4, 5 и 6 января в 14.00 (по предварительной записи по телефону 46-13-27).«Чудеса под Новый год» - новогодний музейный праздник БЕЗ ГАДжета в руках вместе со Снегурочкой, сказкой и советской игрушкой пройдёт в Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а). Добрая и принципиальная борьба – современные ГАДжеты, бродилки и стрелялки против новогодних чудес, игрушек-героев известных сказок. Занятие дополняет выставка «Детский мир» из фондов Музея Норильска и личных коллекций норильчан. Куклы, модели машин, солдатики, настольные игры, конструктор, грампластинки с записями сказок и песен, диафильмы с советской мультипликацией. Встреча с почти незнакомым для сегодняшних детей миром советского детства, с его правилами и законами дружбы. Участники занятия посетят также мастер-класс и создадут свою игрушку – символ будущего года. Продолжительность - 90 минут, стоимость участия - 250 рублей. Групповые заявки от 10 человек принимаются по телефону 44-27-81. Для индивидуальных посетителей новогодняя программа пройдёт 4 и 5 января в 12.00 и в 16.30 (по предварительной записи).Художественная галерея (ул. Талнахская, 78) приглашает норильчан на праздничную программу «Новогодняя палитра», посвящённую искусству. Музейное занятие с историями о новогодних чудесах и мастер-классом в творческой мастерской по созданию своего новогоднего сувенира – «подарка из мешка». Продолжительность - 40 минут, стоимость участия - 150 рублей. Групповые заявки от 10 человек принимаются по телефону 43-35-69. Для индивидуальных посетителей новогодняя программа пройдёт 3, 4 и 6 января в 12.00 также по предварительной записи.Дополнительная информация о праздничных событиях в Музеях Норильска по телефону 46-13-26.