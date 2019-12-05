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5 декабря 2019, 13:17



Закладчица прятала «синтетику» на норильском кладбище.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Женщине грозит 20 лет тюрьмы. Фото: 24.мвд.рф

Просмотров:131 В МВД установили, 28-летняя жительница Республики Марий Эл прилетела в Норильск в октябре, чтобы сделать закладки наркотических средств. Местом для них она выбрала городское кладбище. После этого улетела в Южно-Сахалинск, где её задержали местные полицейские. На норильском кладбище обнаружили 10 свёртков с «синтетикой». Общий вес наркотиков превысил 500 граммов.Против подозреваемой возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Женщине грозит 20 лет тюрьмы.Фото: 24.мвд.рф