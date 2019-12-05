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5 декабря 2019, 13:17



В эти дни во всех городах края к 85-летнему юбилею региона чествуют самых достойных жителей Красноярья. Наградили к важной дате и норильчан.

От имени губернатора Красноярского края лучших норильчан поздравил глава Норильска Ринат Ахметчин: - Красноярский край для нашей страны является территорией-донором. А Норильск здесь, без преувеличения, - настоящая жемчужина региона, он поставляет в краевой бюджет более 30 процентов отчислений. По поручению губернатора Красноярского края хочу поблагодарить заслуженных норильчан за проделанную работу во имя процветания Красноярского края и родного Норильска.

Просмотров:90 В списке достойнейших жителей нашего города, удостоившихся от губернатора юбилейного почётного знака «85 лет Красноярскому краю», - 43 имени. Среди них масса известных людей: и хореограф Владимир Фролочкин, и архитектор Михаил Волгин, и гендиректор аэропорта «Норильск» Андрей Никифоров, и педагог-турист Анатолий Павельев, и депутат Леонид Соломаха, и многие другие. Награду из рук главы города принимала и специальный корреспондент «Заполярной правды» Ирина Даниленко, с чем её поздравляют и все коллеги.От имени губернатора Красноярского края лучших норильчан поздравил глава Норильска Ринат Ахметчин:- Красноярский край для нашей страны является территорией-донором. А Норильск здесь, без преувеличения, - настоящая жемчужина региона, он поставляет в краевой бюджет более 30 процентов отчислений. По поручению губернатора Красноярского края хочу поблагодарить заслуженных норильчан за проделанную работу во имя процветания Красноярского края и родного Норильска.