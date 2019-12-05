Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41798

5 декабря 2019, 13:39



Мышка Букля, почти кило конфет, открытка-календарик и яркий рюкзак станут отличным новогодним подарком для норильской детворы.

- Выдача новогодних подарков работникам бюджетной сферы начнётся с 10 декабря, – говорит Анна Сергеенко, ведущий специалист отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления социальной политики. – Норильских ребятишек порадует стильный рюкзак, состоящий из двух отделов, со световозвращающим элементом и символом города Норильска. Внутри рюкзака прячется символ года – Мышка Букля, а в специальном новогоднем мешочке - 800 граммов конфет от ведущих кондитерских фабрик России. Удобное дополнение подарка - новогодняя открытка-календарь. В общей сложности на территорию пришло 16 350 подарков, стоимость одного рюкзака – 1 200 рублей. Поставку выполнил «Кондитерский холдинг «Королевский». Расходы на подарки заложены в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей МО город Норильск». Рюкзак качественный, практичный и удобный, и ребятня будет с удовольствием его носить, а наличие световозвращающего элемента на лицевой стороне сделает детей заметными на дороге. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:136 Долгожданные новогодние подарки от администрации города получат дети работников бюджетных организаций, а также дети отдельных категорий норильчан: дети-инвалиды, дети-сироты, опекаемые, воспитанники интернатов, социального приюта, дети безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости. Обладателями подарков станет ребятня до 14 лет включительно.- Выдача новогодних подарков работникам бюджетной сферы начнётся с 10 декабря, – говорит Анна Сергеенко, ведущий специалист отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления социальной политики. – Норильских ребятишек порадует стильный рюкзак, состоящий из двух отделов, со световозвращающим элементом и символом города Норильска. Внутри рюкзака прячется символ года – Мышка Букля, а в специальном новогоднем мешочке - 800 граммов конфет от ведущих кондитерских фабрик России. Удобное дополнение подарка - новогодняя открытка-календарь.В общей сложности на территорию пришло 16 350 подарков, стоимость одного рюкзака – 1 200 рублей. Поставку выполнил «Кондитерский холдинг «Королевский». Расходы на подарки заложены в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей МО город Норильск».Рюкзак качественный, практичный и удобный, и ребятня будет с удовольствием его носить, а наличие световозвращающего элемента на лицевой стороне сделает детей заметными на дороге.Фото Владимира Макушкина