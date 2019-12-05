Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41799

5 декабря 2019, 13:51



Кому нужна полярная сова? Операция по спасению хищной птицы, найденной сегодня с перебитым крылом рано утром недалеко от Талнаха, в самом разгаре.

Конечно, первым делом все сочувствующие советовали позвонить в «Заповедники Таймыра». Там тоже сочувствуют и раненой птице, и людям, которые не могут теперь оставить её без помощи, но... После сноса здания на ул. Комсомольской, 1, где была возможность выхаживать обитателей тундры, сотрудники заповедника переехали в помещение, не предназначенное для реабилитации птиц и животных, - офис располагается на первом этаже жилого дома. Позвонили мы и в Норильский отдел ветеринарии, что на ул. Октябрьской, 37. Ветврач объяснила, что у них тоже нет возможности взять сову, но предложили привезти её на осмотр, пообещали оказать первую помощь, причём вызвались сделать это бесплатно и посоветовали продолжать искать человека, который сможет её взять на реабилитацию - обычная квартира для этого совсем не подходит. И «диета» у хищника - особая. Отметим, что куда бы мы ни звонили, везде в завершении слышали одно и то же: «Эх, был бы жив Ларин... Владимир Владимирович бы точно выходил, даже в собственной квартире». В итоге к делу подключилась Екатерина Каверина, научный сотрудник Музея Норильска, одна из учениц Ларина, учёного-биолога, для которого изучение и спасение обитателей тундры было делом всей его жизни. Она заверила, что сейчас же, в обеденный перерыв, отправится к тундровику Геннадию Полторыхину. Он уже выходил одну хищную птицу - канюка и после реабилитации выпустил его на волю. Постоянно живя в избе в тундре, Геннадий имеет возможность создать дикой птице необходимые условия и уже дал согласие на это. А что конкретно для совы, учитывая её состояние, должно быть сделано, Екатерине объяснили в ветлечебнице. Для птицы, у которой, как выяснилось, огнестрельное ранение крыла, антибиотики безвозмездно выдали ветеринары. Также нужно будет обрабатывать рану специальным раствором. Крыло зашили, и сова готова к путешествию. А кормить её будут сырой олениной, которую тоже уже купили. Фото очевидцев событий

Просмотров:122 Утро в норильском детском саду № 99 «Топ-Топ» выдалось суматошным. «Мой папа, возвращаясь с ночной смены, нашёл сову, она у него в коробке в машине, и мы не знаем, куда её девать», - с порога закричала одна из воспитанниц. Мама информацию подтвердила и попросила воспитателей оказать содействие в поиске пристанища - у них связи обширные, учитывая количество детей в детском саду, авось кто-нибудь из родителей да знает, куда обращаться в таких случаях. В итоге обратились к журналистам «Заполярной Правды».Конечно, первым делом все сочувствующие советовали позвонить в «Заповедники Таймыра». Там тоже сочувствуют и раненой птице, и людям, которые не могут теперь оставить её без помощи, но... После сноса здания на ул. Комсомольской, 1, где была возможность выхаживать обитателей тундры, сотрудники заповедника переехали в помещение, не предназначенное для реабилитации птиц и животных, - офис располагается на первом этаже жилого дома.Позвонили мы и в Норильский отдел ветеринарии, что на ул. Октябрьской, 37. Ветврач объяснила, что у них тоже нет возможности взять сову, но предложили привезти её на осмотр, пообещали оказать первую помощь, причём вызвались сделать это бесплатно и посоветовали продолжать искать человека, который сможет её взять на реабилитацию - обычная квартира для этого совсем не подходит. И «диета» у хищника - особая.Отметим, что куда бы мы ни звонили, везде в завершении слышали одно и то же: «Эх, был бы жив Ларин... Владимир Владимирович бы точно выходил, даже в собственной квартире».В итоге к делу подключилась Екатерина Каверина, научный сотрудник Музея Норильска, одна из учениц Ларина, учёного-биолога, для которого изучение и спасение обитателей тундры было делом всей его жизни. Она заверила, что сейчас же, в обеденный перерыв, отправится к тундровику Геннадию Полторыхину. Он уже выходил одну хищную птицу - канюка и после реабилитации выпустил его на волю.Постоянно живя в избе в тундре, Геннадий имеет возможность создать дикой птице необходимые условия и уже дал согласие на это. А что конкретно для совы, учитывая её состояние, должно быть сделано, Екатерине объяснили в ветлечебнице.Для птицы, у которой, как выяснилось, огнестрельное ранение крыла, антибиотики безвозмездно выдали ветеринары. Также нужно будет обрабатывать рану специальным раствором. Крыло зашили, и сова готова к путешествию. А кормить её будут сырой олениной, которую тоже уже купили.Фото очевидцев событий