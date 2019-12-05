Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41800

5 декабря 2019, 14:10



Сегодня в Санкт-Петербурге открывается IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».

Норильск на международном форуме будет представлять председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Он выступит с докладами в ходе рабочей сессии «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» и секции «Цифровая Арктика». Доклады Александра Пестрякова будут посвящены созданию муниципальной ООПТ и дата-центров в арктических регионах. Наряду с базовыми вопросами улучшения экономического климата в арктической зоне России, её инвестиционной и предпринимательской привлекательности, повышения качества жизни в Арктике на дискуссионных площадках форума обсудят ключевые вопросы развития Северного морского пути, геологического изучения недр Арктики, фундаментальных и научных исследований. В связи с предстоящим председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах большой блок вопросов также будет посвящён сотрудничеству в Арктике. В частности, акцент будет сделан на значимых международных проектах, реализация которых запланирована на арктических территориях России, в числе которых высокоширотная научная дрейфующая экспедиция «Северный полюс – 2020» и строительство подводной трансарктической магистральной волоконно-оптической линии связи. IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» будет проходить до 7 декабря в Санкт-Петербурге, на площадке КВЦ «Экспофорум», при поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики, Совета Федерации и Государственной Думы, Общественной палаты, различных федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов России.

Просмотров:88 Он пройдёт под знаком новых планов государства относительно комплексного освоения Арктики.Норильск на международном форуме будет представлять председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Он выступит с докладами в ходе рабочей сессии «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» и секции «Цифровая Арктика». Доклады Александра Пестрякова будут посвящены созданию муниципальной ООПТ и дата-центров в арктических регионах.Наряду с базовыми вопросами улучшения экономического климата в арктической зоне России, её инвестиционной и предпринимательской привлекательности, повышения качества жизни в Арктике на дискуссионных площадках форума обсудят ключевые вопросы развития Северного морского пути, геологического изучения недр Арктики, фундаментальных и научных исследований.В связи с предстоящим председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах большой блок вопросов также будет посвящён сотрудничеству в Арктике. В частности, акцент будет сделан на значимых международных проектах, реализация которых запланирована на арктических территориях России, в числе которых высокоширотная научная дрейфующая экспедиция «Северный полюс – 2020» и строительство подводной трансарктической магистральной волоконно-оптической линии связи.IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» будет проходить до 7 декабря в Санкт-Петербурге, на площадке КВЦ «Экспофорум», при поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики, Совета Федерации и Государственной Думы, Общественной палаты, различных федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов России.