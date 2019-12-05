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5 декабря 2019, 14:11



331 экспонат будет представлен в публичной библиотеке Норильска на выставке «Книга Севера», которая откроется 13 декабря.

Увидеть эти и другие экспонаты норильчане могут на выставке «Книга Севера». Она откроется в публичной библиотеке в будущую пятницу в 17.30 и будет работать в течение двух месяцев - с 13 декабря по 13 февраля ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 19.00. Выставка станет завершением большого межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», стартовавшего ещё в начале 2017 года при поддержке компании «Норникель». Фото Александра Харитонова

Просмотров:80 В числе экспонатов, которые представят на выставке, будет часть коллекции моделей автобусов, принадлежащей норильскому фотографу Александру Харитонову. Он собирает те образцы общественного транспорта, которые колесили по улицам нашего города в разные годы его существования. Норильчане, например, впервые смогут увидеть редкую модель американского грузовика «Студебеккер US6». В 1930-х годах в нашем городе их вручную переделывали, оснащая кузовом для перевозки пассажиров - это был первый образец норильского автобуса. Здесь же будут представлены и другие памятные горожанам автобусы. Например, самый тёплый ЛиАЗ-677. Или ПАЗ-672, более известный как «Весёлый дельфин», который возил детей на занятия в бассейн.Увидеть эти и другие экспонаты норильчане могут на выставке «Книга Севера». Она откроется в публичной библиотеке в будущую пятницу в 17.30 и будет работать в течение двух месяцев - с 13 декабря по 13 февраля ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 19.00. Выставка станет завершением большого межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», стартовавшего ещё в начале 2017 года при поддержке компании «Норникель».Фото Александра Харитонова