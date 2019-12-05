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5 декабря 2019, 14:33



В Таймырском колледже продолжается VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае.

По информации пресс-службы администрации Таймыра, соревнования в компетенции «Оленевод-механизатор» пройдут на стилизованной площадке в 27 км от города Дудинки. Участники будут запрягать оленей, готовить блюда из рыбы северной породы, изготавливать снаряжения оленеводства, создавать электронное стойбище, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему в тундровых условиях и другое. В это же время в Таймырском колледже участники чемпионата будут соперничать в компетенции «Художественная вышивка с элементами декора». Конкурс WorldSkills - это соревнование по профессиональному мастерству среди молодых людей, своего рода олимпийские игры для студентов, молодых рабочих и школьников. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:71 В этом году шесть таймырских профессионалов - студенты Таймырского колледжа, учащиеся Норильского колледжа искусств, Эвенкийского многопрофильного техникума и Ямальского полярного агроэкономического техникума поборются за первые места в двух компетенциях: «Оленевод-механизатор» и «Художественная вышивка с элементами декора».По информации пресс-службы администрации Таймыра, соревнования в компетенции «Оленевод-механизатор» пройдут на стилизованной площадке в 27 км от города Дудинки. Участники будут запрягать оленей, готовить блюда из рыбы северной породы, изготавливать снаряжения оленеводства, создавать электронное стойбище, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему в тундровых условиях и другое. В это же время в Таймырском колледже участники чемпионата будут соперничать в компетенции «Художественная вышивка с элементами декора».Конкурс WorldSkills - это соревнование по профессиональному мастерству среди молодых людей, своего рода олимпийские игры для студентов, молодых рабочих и школьников.Фото Дениса Кожевникова