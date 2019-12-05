Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41803

5 декабря 2019, 14:34



III фестиваль-конкурс любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр, сериалов и других видов современного массового искусства GeekOn пройдет в воскресенье в Городском центре культуры.

В программе фестиваля: сценическая конкурсная программа, в ходе которой участники конкурса, прошедшие в ноябре предварительный отбор, представят на суд жюри и зрителей свои творческие работы в пяти номинациях. Среди них косплей-дефиле одиночное, косплей-дефиле групповое (от 2 и более человек); вокальный или эстрадный номер (солисты, дуэты, трио, ансамбли); танцевальный номер (индивидуальные участники и коллективы); видеоклип (индивидуальные участники). Geek-ярмарка – аллея творческих работ городского клуба комиксов и манги, продажа комиксов и сопутствующей атрибутики. Турнир по видеоигре Tekken 7 в жанре файтинга* на игровой приставке PlayStation 4. Тематические стенды городских общественных объединений, на которых гости фестиваля смогут познакомиться с их деятельностью и при желании - записаться на занятия. Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения победителей сценической конкурсной программы в каждой из пяти номинаций - их ждут памятные призы и дипломы. Узнать о фестивале подробнее можно в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram (кинокомплекс «Родина» Норильск), а также на официальном сайте учреждения кино-родина.рф. Группа «ВКонтакте», посвящённая фестивалю https://vk.com/geekon_2019.

Просмотров:71 8 декабря в 15.00 в большом зале Городского центра культуры пройдет GeekOn – самое ожидаемое и яркое городское событие для всех любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр, кино, анимации, сериалов. Идейными вдохновителями и организаторами фестиваля снова стали ребята из клубного объединения «Киви», которые уже год творят при содействии и поддержке кинокомплекса «Родина».В программе фестиваля: сценическая конкурсная программа, в ходе которой участники конкурса, прошедшие в ноябре предварительный отбор, представят на суд жюри и зрителей свои творческие работы в пяти номинациях. Среди них косплей-дефиле одиночное, косплей-дефиле групповое (от 2 и более человек); вокальный или эстрадный номер (солисты, дуэты, трио, ансамбли); танцевальный номер (индивидуальные участники и коллективы); видеоклип (индивидуальные участники).Geek-ярмарка – аллея творческих работ городского клуба комиксов и манги, продажа комиксов и сопутствующей атрибутики.Турнир по видеоигре Tekken 7 в жанре файтинга* на игровой приставке PlayStation 4.Тематические стенды городских общественных объединений, на которых гости фестиваля смогут познакомиться с их деятельностью и при желании - записаться на занятия.Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения победителей сценической конкурсной программы в каждой из пяти номинаций - их ждут памятные призы и дипломы.Узнать о фестивале подробнее можно в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram (кинокомплекс «Родина» Норильск), а также на официальном сайте учреждения кино-родина.рф. Группа «ВКонтакте», посвящённая фестивалю https://vk.com/geekon_2019.