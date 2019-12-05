Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41804

5 декабря 2019, 14:44



Газета «Заполярная Правда» стала генеральным информационным партнёром великого Арктического приключения - Great Arctic Adventure.

Экстремалы преодолеют 13 323 километра за 180 дней без специальной наземной поддержки. Полёт максимально приближен к перелётам пионеров полярной авиации, связанным с историей освоения Севера. Наши герои посетят 96 населённых пунктов, в число которых вошёл и Норильск. Экипаж планирует осуществить старт с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов». Среди партнёров проекта: «Тоталзед»; «Оптимех»; «Авиаспектр»; AltaiCamp; CDNvideo; «САКУРА автозапчасти»; ФГУП «ЦАИ»; ПАО «Аэропорт Мурманск»; РА РОССТ, испытательный центр АО «РКЦ «Прогресс» и другие. Для успешного старта экспедиции осталось собрать 400 тысяч рублей. Стать причастной к Арктическому приключению может любая организация или компания. По всем вопросам можно обращаться к участникам экспедиции на страничке в «ВКонтакте»: Great Arctic Adventure. О том, как команда готовится к великому приключению, как адаптировала дельталёт к арктическим условиям, читайте в эксклюзивном интервью в ближайшем выпуске «Заполярной Правды».

Просмотров:59 В весенне-летний период 2020 года два бесстрашных авантюриста-путешественника пролетят на сверхлёгком летательном аппарате, дельталёте, по отдаленным и труднодоступным территориям Русского Севера за полярным кругом по маршруту Мурманск - Владивосток.Экстремалы преодолеют 13 323 километра за 180 дней без специальной наземной поддержки. Полёт максимально приближен к перелётам пионеров полярной авиации, связанным с историей освоения Севера. Наши герои посетят 96 населённых пунктов, в число которых вошёл и Норильск. Экипаж планирует осуществить старт с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов».Среди партнёров проекта: «Тоталзед»; «Оптимех»; «Авиаспектр»; AltaiCamp; CDNvideo; «САКУРА автозапчасти»; ФГУП «ЦАИ»; ПАО «Аэропорт Мурманск»; РА РОССТ, испытательный центр АО «РКЦ «Прогресс» и другие.Для успешного старта экспедиции осталось собрать 400 тысяч рублей. Стать причастной к Арктическому приключению может любая организация или компания. По всем вопросам можно обращаться к участникам экспедиции на страничке в «ВКонтакте»: Great Arctic Adventure.О том, как команда готовится к великому приключению, как адаптировала дельталёт к арктическим условиям, читайте в эксклюзивном интервью в ближайшем выпуске «Заполярной Правды».