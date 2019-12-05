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5 декабря 2019, 14:47



В Мончегорске разыграли Кубок МФК «Норильский никель».

В итоговом протоколе третье место досталось команде Заполярного, вторыми стали игроки из Никеля, победу же одержали мончегорцы. Среди ветеранов чемпионский трофей также достался хозяевам площадки. Добавим, что игры совпали с открытием нового мини-футбольного манежа, построенного в Мончегорске при поддержке компании «Норникель». Фото: МФК "Норильский никель"

Просмотров:59 В традиционном турнире, которому в этом году исполнилось 15 лет, приняли участие взрослые и ветеранские команды из Норильска, Мончегорска, Заполярного, Никеля и Киркенеса (Норвегия). Примечательно, что в составе норильской дружины выступили профессионалы - действующие игроки МФК «Норильский никель». Впрочем, в медальной гонке они не участвовали.В итоговом протоколе третье место досталось команде Заполярного, вторыми стали игроки из Никеля, победу же одержали мончегорцы. Среди ветеранов чемпионский трофей также достался хозяевам площадки.Добавим, что игры совпали с открытием нового мини-футбольного манежа, построенного в Мончегорске при поддержке компании «Норникель».Фото: МФК "Норильский никель"