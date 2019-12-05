Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41806

5 декабря 2019, 15:21



Семь команд, более 150 человек, стали финалистами десятого конкурса «Мечтая о будущей карьере!».

Оценивало участников профессиональное жюри, в котором председательствовала Лариса Непляхович, заместитель начальника управления корпоративных проектов «Норникеля». Она отметила, что с каждым годом уровень подготовки команд становится всё выше, а идеи смелее и интереснее. В практическом этапе конкурса участники под руководством преподавателей работают над инженерно-техническими заданиями на основных кафедрах НГИИ и с учётом выбранной специальности. А вот в творческом этапе они могут проявить себя во всей красе, продемонстрировать и творческую, и художественную жилки. По словам организаторов такого яркого финала за всю историю существования конкурса ещё не было. Зрителям представили очень сильные и интересные номера, которые участники подготовили в различных жанрах - от сценок, вокальных и хореографических композиций до театрализованных мини-постановок. В одной из зарисовок можно было даже проследить развитие металлургии от средних веков до настоящего времени - получился целый экскурс в историю. Дмитрий Дубров, ректор НГИИ отметил, что большее количество абитуриентов, которые мотивированы продолжать обучение по определённой специальности, Норильскому государственному индустриальному институту даёт именно конкурс «Мечтая о будущей карьере!». Стоит добавить, что к числу наиболее востребованных относятся такие направления, как металлургия, горное дело, энергетика, строительство, технологические машины и оборудование, информационные системы. Специалисты этих факультетов без особых трудностей устраиваются на предприятия компании «Норникель». Приятный бонус для участников – это дополнительные баллы к ЕГЭ. Победителем творческого этапа стала команда «Механик будущего» кафедры технологические машины и оборудование НГИИ. А абсолютную победу одержала команда кафедры информационные системы и технологии «ИСИТ-2019». Стоит отметить, что название команды – «Инновации, стремление и творчество» - оказалось символичным. Все участники были награждены дипломами и памятными сувенирами от компании «Норникель». Конкурсы продолжатся и в следующем году. Наталья Гладкая, главный специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникель» уверена, что конкурсу быть и именно в том виде, в котором он находится сейчас и является эффективным, понятным и доступным. Напомним, конкурс «Мечтая о будущей карьере!» был учрежден Заполярным филиалом «Норникеля» в 2009 году, а его организаторами стали управление корпоративных проектов «Норникель», управление общего и дошкольного образования и Норильский государственный индустриальный институт. Фото Ирины Яринской

Просмотров:195 Проводится конкурс в рамках деятельности клуба «Профнавигатор», участвуют в нём старшеклассники 9-11-х классов.Оценивало участников профессиональное жюри, в котором председательствовала Лариса Непляхович, заместитель начальника управления корпоративных проектов «Норникеля». Она отметила, что с каждым годом уровень подготовки команд становится всё выше, а идеи смелее и интереснее. В практическом этапе конкурса участники под руководством преподавателей работают над инженерно-техническими заданиями на основных кафедрах НГИИ и с учётом выбранной специальности. А вот в творческом этапе они могут проявить себя во всей красе, продемонстрировать и творческую, и художественную жилки.По словам организаторов такого яркого финала за всю историю существования конкурса ещё не было. Зрителям представили очень сильные и интересные номера, которые участники подготовили в различных жанрах - от сценок, вокальных и хореографических композиций до театрализованных мини-постановок. В одной из зарисовок можно было даже проследить развитие металлургии от средних веков до настоящего времени - получился целый экскурс в историю.Дмитрий Дубров, ректор НГИИ отметил, что большее количество абитуриентов, которые мотивированы продолжать обучение по определённой специальности, Норильскому государственному индустриальному институту даёт именно конкурс «Мечтая о будущей карьере!». Стоит добавить, что к числу наиболее востребованных относятся такие направления, как металлургия, горное дело, энергетика, строительство, технологические машины и оборудование, информационные системы. Специалисты этих факультетов без особых трудностей устраиваются на предприятия компании «Норникель». Приятный бонус для участников – это дополнительные баллы к ЕГЭ.Победителем творческого этапа стала команда «Механик будущего» кафедры технологические машины и оборудование НГИИ. А абсолютную победу одержала команда кафедры информационные системы и технологии «ИСИТ-2019». Стоит отметить, что название команды – «Инновации, стремление и творчество» - оказалось символичным.Все участники были награждены дипломами и памятными сувенирами от компании «Норникель».Конкурсы продолжатся и в следующем году. Наталья Гладкая, главный специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникель» уверена, что конкурсу быть и именно в том виде, в котором он находится сейчас и является эффективным, понятным и доступным.Напомним, конкурс «Мечтая о будущей карьере!» был учрежден Заполярным филиалом «Норникеля» в 2009 году, а его организаторами стали управление корпоративных проектов «Норникель», управление общего и дошкольного образования и Норильский государственный индустриальный институт.Фото Ирины Яринской