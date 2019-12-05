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5 декабря 2019, 15:28



Со следующего года в Арктике начнёт работу Федеральное агентство по развитию человеческого капитала.

По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, агентство будет заниматься прогнозированием потребности в кадрах в Арктической зоне, вместе с регионами будет готовить предложения по изменению системы подготовки специалистов в вузах и средних специальных учебных заведениях. К ведению организации будет отнесена подготовка экономической программы поддержки коренных народов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:199 Созданное ещё в 2015 году, агентство до настоящего времени готовило кадры для предприятий Дальнего Востока. А с 2020 года в ведение организации попадут и заполярные территории. Среди направлений деятельности: развитие системы образования, демографическая и миграционная политика, поддержка коренных малочисленных народов Севера.По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, агентство будет заниматься прогнозированием потребности в кадрах в Арктической зоне, вместе с регионами будет готовить предложения по изменению системы подготовки специалистов в вузах и средних специальных учебных заведениях. К ведению организации будет отнесена подготовка экономической программы поддержки коренных народов.Фото Дениса Кожевникова