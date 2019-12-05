Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41809

5 декабря 2019, 15:39



Приём документов в норильское отделение Росприроднадзора от кандидатов на трудоустройство начнётся завтра.

Напомним, в структуре Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования образован Норильский отдел государственного экологического надзора. Работать он будет непосредственно в Норильске, штат его составит 15 рабочих единиц инспекторского состава. Объявление о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей, а также информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (www.rpn.gov.ru) в разделе «Кадры», «Общая информация», а также на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

Просмотров:235 Документы на конкурс будут принимать в Красноярске с 6 по 26 декабря. Направлять их можно по почте или в электронном виде в отдел кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, каб. 445. Справочный телефон (381) 252-29-08, контактное лицо Михеева Оксана Валерьевна.Напомним, в структуре Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования образован Норильский отдел государственного экологического надзора. Работать он будет непосредственно в Норильске, штат его составит 15 рабочих единиц инспекторского состава.Объявление о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей, а также информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (www.rpn.gov.ru) в разделе «Кадры», «Общая информация», а также на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».