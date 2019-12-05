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5 декабря 2019, 15:59



К 85-летию Красноярского края для школьников издали юбилейную книгу.

Книга может использоваться не только на уроках по краеведению, истории и географии, но и для подготовки школьных исследовательских работ и просто для свободного чтения, сообщает газета «Наш Красноярский край». - Уроки будут проходить в формате интеллектуальных викторин, командных состязаний, виртуальных экскурсий. Всё это позволяет закрепить знания об истории и достопримечательностях края, природных богатствах, выдающихся земляках, воспитывает у детей чувство гордости за свою малую родину, - отметила первый заместитель министра образования края Наталья Анохина.

Просмотров:186 В школьные библиотеки региона поступят три тысячи экземпляров уникального издания, где рассказано об истории родного края. Вместе с книгой школы получат материалы и методические рекомендации для организации уроков краеведения, посвящённых юбилею. Тематические занятия пройдут во всех школах региона для учеников 7-11-х классов.Книга может использоваться не только на уроках по краеведению, истории и географии, но и для подготовки школьных исследовательских работ и просто для свободного чтения, сообщает газета «Наш Красноярский край».- Уроки будут проходить в формате интеллектуальных викторин, командных состязаний, виртуальных экскурсий. Всё это позволяет закрепить знания об истории и достопримечательностях края, природных богатствах, выдающихся земляках, воспитывает у детей чувство гордости за свою малую родину, - отметила первый заместитель министра образования края Наталья Анохина.