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5 декабря 2019, 16:06



Две сотни книжных раритетов: единственную в своём роде Арктическую библиотеку выпустило недавно петербургское издательство «Альфарет».

Изображения судов, гербы, портреты путешественников, экзотические сцены и необычные пейзажи, аборигены в умопомрачительных одеждах, сцены быта и охоты - всё это часто соседствует с планами и картами и делает старинные картографические издания шедеврами каллиграфического и художественного искусства. Специалисты издательства собрали, восстановили и отреставрировали многие повреждённые со временем карты, вручную сшили атласы, воспроизводя технологии былых времен. По мнению издателей, во всех регионах, связанных с Арктикой, - а это, по сути, треть территории России, читатели испытывают определённый интеллектуальный голод: в основном все редкие издания сосредоточены в столицах. Тем интереснее в этой связи находка норильских краеведов Стрючковых, обнаруживших неизвестную ранее рукописную карту, созданную в 1802 году и рассказывающую о полномасштабном освоении Таймыра (север Красноярского края) несколько веков назад. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:197 В 230 томах факсимильных копий книжных раритетов - воспоминания Врангеля и Коцебу, Папанина и Сарычева, Нансена и Норденшельда, Амундсена и Альбанова. Беспрецедентным разделом Арктической библиотеки являются старинные географические атласы. Многие из них сохранились в единичных экземплярах и недоступны для читателя. Атласы Белого моря, Енисея и Северной Двины, русских коммерческих портов, северных губерний: Архангельской, Тобольской, Пермской - совершенно не похожи на современные аналоги.Изображения судов, гербы, портреты путешественников, экзотические сцены и необычные пейзажи, аборигены в умопомрачительных одеждах, сцены быта и охоты - всё это часто соседствует с планами и картами и делает старинные картографические издания шедеврами каллиграфического и художественного искусства. Специалисты издательства собрали, восстановили и отреставрировали многие повреждённые со временем карты, вручную сшили атласы, воспроизводя технологии былых времен.По мнению издателей, во всех регионах, связанных с Арктикой, - а это, по сути, треть территории России, читатели испытывают определённый интеллектуальный голод: в основном все редкие издания сосредоточены в столицах. Тем интереснее в этой связи находка норильских краеведов Стрючковых, обнаруживших неизвестную ранее рукописную карту, созданную в 1802 году и рассказывающую о полномасштабном освоении Таймыра (север Красноярского края) несколько веков назад.Фото Дениса Кожевникова