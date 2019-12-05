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5 декабря 2019, 16:46



Школьники и студенты 16 российских регионов приняли участие в «Атомном диктанте».

На диктант собралось порядка тысячи человек, в числе которых участники состоявшегося этим летом тематического детского рейса на Северный полюс на атомоходе «50 лет Победы». Атомный диктант начался в 14.00 по Москве, по онлайн-связи участников приветствовал генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка. Организаторы предложили 30 вопросов, связанных с атомной энергетикой, ледокольным флотом и освоением Крайнего Севера. В Красноярске одним из писавших диктант был Владислав Суров, учащийся гимназии «Универс», член детской экспедиции на Северный полюс. Как рассказала ТАСС руководитель Красноярского информационного центра атомной энергетики Ирина Билай, Влад пришёл на диктант c флагом Красноярского края, который перед началом экспедиции на Северный полюс вручил школьнику глава краевого центра Сергей Ерёмин.

Просмотров:183 Диктант был приурочен к 60-летию атомного ледокольного флота России, который отмечается 3 декабря и ведёт свою историю от спуска на воду ледокола «Ленин».На диктант собралось порядка тысячи человек, в числе которых участники состоявшегося этим летом тематического детского рейса на Северный полюс на атомоходе «50 лет Победы».Атомный диктант начался в 14.00 по Москве, по онлайн-связи участников приветствовал генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка. Организаторы предложили 30 вопросов, связанных с атомной энергетикой, ледокольным флотом и освоением Крайнего Севера.В Красноярске одним из писавших диктант был Владислав Суров, учащийся гимназии «Универс», член детской экспедиции на Северный полюс. Как рассказала ТАСС руководитель Красноярского информационного центра атомной энергетики Ирина Билай, Влад пришёл на диктант c флагом Красноярского края, который перед началом экспедиции на Северный полюс вручил школьнику глава краевого центра Сергей Ерёмин.