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5 декабря 2019, 16:46

Школьники и студенты 16 российских регионов приняли участие в «Атомном диктанте».


Диктант был приурочен к 60-летию атомного ледокольного флота России, который отмечается 3 декабря и ведёт свою историю от спуска на воду ледокола «Ленин».
На диктант собралось порядка тысячи человек, в числе которых участники состоявшегося этим летом тематического детского рейса на Северный полюс на атомоходе «50 лет Победы».
Атомный диктант начался в 14.00 по Москве, по онлайн-связи участников приветствовал генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка. Организаторы предложили 30 вопросов, связанных с атомной энергетикой, ледокольным флотом и освоением Крайнего Севера.
В Красноярске одним из писавших диктант был Владислав Суров, учащийся гимназии «Универс», член детской экспедиции на Северный полюс. Как рассказала ТАСС руководитель Красноярского информационного центра атомной энергетики Ирина Билай, Влад пришёл на диктант c флагом Красноярского края, который перед началом экспедиции на Северный полюс вручил школьнику глава краевого центра Сергей Ерёмин.

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    Список новостей

 5 декабря 2019 
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16:46   Школьники и студенты 16 российских регионов приняли участие в «Атомном диктанте». 16:06   Две сотни книжных раритетов: единственную в своём роде Арктическую библиотеку выпустило недавно петербургское издательство «Альфарет».
15:59   К 85-летию Красноярского края для школьников издали юбилейную книгу. 15:39   Приём документов в норильское отделение Росприроднадзора от кандидатов на трудоустройство начнётся завтра.
15:28   Со следующего года в Арктике начнёт работу Федеральное агентство по развитию человеческого капитала. 15:21   Семь команд, более 150 человек, стали финалистами десятого конкурса «Мечтая о будущей карьере!».
14:47   В Мончегорске разыграли Кубок МФК «Норильский никель». 14:44   Газета «Заполярная Правда» стала генеральным информационным партнёром великого Арктического приключения - Great Arctic Adventure.
14:34   III фестиваль-конкурс любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр, сериалов и других видов современного массового искусства GeekOn пройдет в воскресенье в Городском центре культуры. 14:33   В Таймырском колледже продолжается VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае.
14:11   331 экспонат будет представлен в публичной библиотеке Норильска на выставке «Книга Севера», которая откроется 13 декабря. 14:10   Сегодня в Санкт-Петербурге открывается IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».
13:51   Кому нужна полярная сова? Операция по спасению хищной птицы, найденной сегодня с перебитым крылом рано утром недалеко от Талнаха, в самом разгаре. 13:39   Мышка Букля, почти кило конфет, открытка-календарик и яркий рюкзак станут отличным новогодним подарком для норильской детворы.
13:17   В эти дни во всех городах края к 85-летнему юбилею региона чествуют самых достойных жителей Красноярья. Наградили к важной дате и норильчан. 13:17   Закладчица прятала «синтетику» на норильском кладбище.

 4 декабря 2019 
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18:53   Дом с новым светом! В Кайеркане ещё в одном доме закончена замена электропроводки в рамках программы капитальных ремонтов. 18:23   Международный коммуникационный проект Follow up Siberia! признан лучшим в номинации «Проекты Сибири».
18:00   В Таймырском доме народного творчества подвели итоги сразу двух конкурсов. 17:07   «Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» для подопечных «Территории добра» было собрано более ста тысяч рублей.
16:19   ГИБДД исключают площадку из экзаменов на права. 15:47   «Красноярские столбы» официально признали национальным парком.
15:44   Бригады Дедов Морозов и Снегурочек готовы к новогоднему марафону. 15:27   «Ледяная гвардия» пополнит репертуар Норильского Заполярного театра драмы в 2020 году.
15:26   Точку в череде событий первого регионального фестиваля уличного спорта и культуры «Движение улиц» поставит гала-концерт. 14:05   Норильчанка, живущая сегодня в Германии, нуждается в помощи тех жителей города, кто помнит резонансное убийство и последующие за ним события 55-летней давности.
13:58   Иностранные гости, побывавшие в Норильске на этнофестивале «Большой Аргиш», высоко оценили уровень организации всех мероприятий. 13:11   Завтра спикер местного парламента Александр Пестряков примет участие в международном форуме.
12:33   В Красноярском крае Транссибирский арт-фестиваль пройдёт сразу в трёх городах, в Норильске зрители его увидят в 20-х числах марта. 12:17   Определился соперник «Норильского никеля» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу.

 3 декабря 2019 
23:29   В Норильске прошёл #Пешеходный всеобуч. Сотрудники ГИБДД напомнили горожанам о безопасном поведении на улицах города. 20:27   Светлана Радионова: «Работа, которую проводит «Норникель», - это хорошая плановая работа».
20:22   Светлана Радионова: на «Чистый воздух» будут потрачены колоссальные средства. 20:12   В Норильске создаётся подразделение Росприроднадзора. Штат наберут по результатам конкурса, рассмотрят все заявленные кандидатуры.
19:22   #ЩедрыйВторник в разгаре. К участию в Международной акции присоединилось 13 школ Большого Норильска. 19:19   Сегодня в Таймырской Ойкумене открылся фестиваль-конкурс семей «Возрождение родного языка - через всех и каждого - 2019».
18:16   Завершился последний этап четвёртого экомарафона «ПонесЛось!», который признан самым масштабным и продуктивным. 18:00   На выставке «Книга Севера» в публичной библиотеке будут, в числе прочего, представлены экспонаты из школьного музея.
18:00   Более 20 авторских табуретов в «Щедрый вторник» появилось в благотворительном фонде «Территория добра». 17:56   Трофеи сотнями: охотники Леонид Аксёнов из посёлка Катырык сельского поселения Хатанга и Николай Поротов из Дудинки признаны лучшими в конкурсе промысловиков на Таймыре.
17:54   Норильчанин Данила Вороненко стал бронзовым призёром первенства России по плаванию. 17:52   В Норильск прибыло более 16 тысяч подарков для детей работников бюджетных организаций города.
17:51   Касса, принимающая платежи за детсад на Кирова, 29, не будет работать в течение трёх дней. 15:45   Стоимость топлива сегодня сравнялась с показателями начала года.




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