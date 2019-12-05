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5 декабря 2019, 17:04



С 1 января 2020 года вырастет страховая часть пенсий, сообщает Пенсионный фонд России.

В 2020 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет до 16 400 рублей, участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать по 46 500 и 39 900 рублей соответственно в виде двух пенсий и повышенных социальных выплат. Пенсии по государственному обеспечению планируется проиндексировать на 7% с 1 апреля. Также в бюджете учтены выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, новые льготы по досрочному выходу на пенсию, возобновление ежегодной индексации материнского капитала по уровню инфляции и повышенная компенсационная выплата в размере 10 тысяч рублей в месяц родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами. В «Московском комсомольце» говорится, что Минэкономразвития России предложило законом оформить запрет на взыскивание долгов со страховых пенсий россиян. По сообщению ведомства, сейчас подготовлены поправки к закону «Об исполнительном производстве». Документ уже одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Просмотров:229 Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января будут проиндексированы на 6,6 процента.В 2020 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет до 16 400 рублей, участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать по 46 500 и 39 900 рублей соответственно в виде двух пенсий и повышенных социальных выплат. Пенсии по государственному обеспечению планируется проиндексировать на 7% с 1 апреля. Также в бюджете учтены выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, новые льготы по досрочному выходу на пенсию, возобновление ежегодной индексации материнского капитала по уровню инфляции и повышенная компенсационная выплата в размере 10 тысяч рублей в месяц родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами.В «Московском комсомольце» говорится, что Минэкономразвития России предложило законом оформить запрет на взыскивание долгов со страховых пенсий россиян. По сообщению ведомства, сейчас подготовлены поправки к закону «Об исполнительном производстве». Документ уже одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.