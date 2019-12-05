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5 декабря 2019, 17:05

На этой неделе атомный флот России отмечает свое 60-летие.


Суда, работающие на трассах Северного морского пути, дали приветственный гудок атомному ледоколу «Ленин», с которого начиналась история «Атомфлота».
«Атомфлот» по-прежнему является ключевым звеном работы в Арктике, это касается освоения арктического шельфа, обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути, развития грузоперевозок по национальной арктической трассе, научных исследований, взаимодействия с Северным флотом.
Два атомных ледокола малой осадки «Таймыр» и «Вайгач» работают на дудинской линии, обеспечивая безопасную проводку судов компании «Норникель» в сложных ледовых условиях Карского моря и моря Лаптевых. Выполнению задач способствует расширение флота, строительство атомоходов нового поколения, самым мощным из которых будет ледокол «Лидер», способный развивать скорость в 15 узлов и преодолевать 4-метровые льды.
Фото Дениса Кожевникова
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    Список новостей

 5 декабря 2019 
17:22   Госавтоинспекторы проверили режим работы водителей пассажирского транспорта. 17:10   Северные надбавки неприкосновенны, а разговоры о возможной их отмене – спекуляция.
17:05   На этой неделе атомный флот России отмечает свое 60-летие. 17:04   С 1 января 2020 года вырастет страховая часть пенсий, сообщает Пенсионный фонд России.
16:46   Школьники и студенты 16 российских регионов приняли участие в «Атомном диктанте». 16:06   Две сотни книжных раритетов: единственную в своём роде Арктическую библиотеку выпустило недавно петербургское издательство «Альфарет».
15:59   К 85-летию Красноярского края для школьников издали юбилейную книгу. 15:39   Приём документов в норильское отделение Росприроднадзора от кандидатов на трудоустройство начнётся завтра.
15:28   Со следующего года в Арктике начнёт работу Федеральное агентство по развитию человеческого капитала. 15:21   Семь команд, более 150 человек, стали финалистами десятого конкурса «Мечтая о будущей карьере!».
14:47   В Мончегорске разыграли Кубок МФК «Норильский никель». 14:44   Газета «Заполярная Правда» стала генеральным информационным партнёром великого Арктического приключения - Great Arctic Adventure.
14:34   III фестиваль-конкурс любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр, сериалов и других видов современного массового искусства GeekOn пройдет в воскресенье в Городском центре культуры. 14:33   В Таймырском колледже продолжается VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае.
14:11   331 экспонат будет представлен в публичной библиотеке Норильска на выставке «Книга Севера», которая откроется 13 декабря. 14:10   Сегодня в Санкт-Петербурге открывается IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».
13:51   Кому нужна полярная сова? Операция по спасению хищной птицы, найденной сегодня с перебитым крылом рано утром недалеко от Талнаха, в самом разгаре. 13:39   Мышка Букля, почти кило конфет, открытка-календарик и яркий рюкзак станут отличным новогодним подарком для норильской детворы.
13:17   В эти дни во всех городах края к 85-летнему юбилею региона чествуют самых достойных жителей Красноярья. Наградили к важной дате и норильчан. 13:17   Закладчица прятала «синтетику» на норильском кладбище.

 4 декабря 2019 
19:16   Музей Норильска предлагает маленьким норильчанам разнообразную предновогоднюю программу и развлечения на каникулы. 18:56   В художественной галерее откроется «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».
18:53   Дом с новым светом! В Кайеркане ещё в одном доме закончена замена электропроводки в рамках программы капитальных ремонтов. 18:23   Международный коммуникационный проект Follow up Siberia! признан лучшим в номинации «Проекты Сибири».
18:00   В Таймырском доме народного творчества подвели итоги сразу двух конкурсов. 17:07   «Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» для подопечных «Территории добра» было собрано более ста тысяч рублей.
16:19   ГИБДД исключают площадку из экзаменов на права. 15:47   «Красноярские столбы» официально признали национальным парком.
15:44   Бригады Дедов Морозов и Снегурочек готовы к новогоднему марафону. 15:27   «Ледяная гвардия» пополнит репертуар Норильского Заполярного театра драмы в 2020 году.
15:26   Точку в череде событий первого регионального фестиваля уличного спорта и культуры «Движение улиц» поставит гала-концерт. 14:05   Норильчанка, живущая сегодня в Германии, нуждается в помощи тех жителей города, кто помнит резонансное убийство и последующие за ним события 55-летней давности.
13:58   Иностранные гости, побывавшие в Норильске на этнофестивале «Большой Аргиш», высоко оценили уровень организации всех мероприятий. 13:11   Завтра спикер местного парламента Александр Пестряков примет участие в международном форуме.
12:33   В Красноярском крае Транссибирский арт-фестиваль пройдёт сразу в трёх городах, в Норильске зрители его увидят в 20-х числах марта. 12:17   Определился соперник «Норильского никеля» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу.

 3 декабря 2019 
23:29   В Норильске прошёл #Пешеходный всеобуч. Сотрудники ГИБДД напомнили горожанам о безопасном поведении на улицах города. 20:27   Светлана Радионова: «Работа, которую проводит «Норникель», - это хорошая плановая работа».
20:22   Светлана Радионова: на «Чистый воздух» будут потрачены колоссальные средства. 20:12   В Норильске создаётся подразделение Росприроднадзора. Штат наберут по результатам конкурса, рассмотрят все заявленные кандидатуры.
19:22   #ЩедрыйВторник в разгаре. К участию в Международной акции присоединилось 13 школ Большого Норильска. 19:19   Сегодня в Таймырской Ойкумене открылся фестиваль-конкурс семей «Возрождение родного языка - через всех и каждого - 2019».
18:16   Завершился последний этап четвёртого экомарафона «ПонесЛось!», который признан самым масштабным и продуктивным. 18:00   На выставке «Книга Севера» в публичной библиотеке будут, в числе прочего, представлены экспонаты из школьного музея.
18:00   Более 20 авторских табуретов в «Щедрый вторник» появилось в благотворительном фонде «Территория добра». 17:56   Трофеи сотнями: охотники Леонид Аксёнов из посёлка Катырык сельского поселения Хатанга и Николай Поротов из Дудинки признаны лучшими в конкурсе промысловиков на Таймыре.
17:54   Норильчанин Данила Вороненко стал бронзовым призёром первенства России по плаванию. 17:52   В Норильск прибыло более 16 тысяч подарков для детей работников бюджетных организаций города.
17:51   Касса, принимающая платежи за детсад на Кирова, 29, не будет работать в течение трёх дней. 15:45   Стоимость топлива сегодня сравнялась с показателями начала года.




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