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5 декабря 2019, 17:05



На этой неделе атомный флот России отмечает свое 60-летие.

«Атомфлот» по-прежнему является ключевым звеном работы в Арктике, это касается освоения арктического шельфа, обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути, развития грузоперевозок по национальной арктической трассе, научных исследований, взаимодействия с Северным флотом. Два атомных ледокола малой осадки «Таймыр» и «Вайгач» работают на дудинской линии, обеспечивая безопасную проводку судов компании «Норникель» в сложных ледовых условиях Карского моря и моря Лаптевых. Выполнению задач способствует расширение флота, строительство атомоходов нового поколения, самым мощным из которых будет ледокол «Лидер», способный развивать скорость в 15 узлов и преодолевать 4-метровые льды. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:180 Суда, работающие на трассах Северного морского пути, дали приветственный гудок атомному ледоколу «Ленин», с которого начиналась история «Атомфлота».«Атомфлот» по-прежнему является ключевым звеном работы в Арктике, это касается освоения арктического шельфа, обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути, развития грузоперевозок по национальной арктической трассе, научных исследований, взаимодействия с Северным флотом.Два атомных ледокола малой осадки «Таймыр» и «Вайгач» работают на дудинской линии, обеспечивая безопасную проводку судов компании «Норникель» в сложных ледовых условиях Карского моря и моря Лаптевых. Выполнению задач способствует расширение флота, строительство атомоходов нового поколения, самым мощным из которых будет ледокол «Лидер», способный развивать скорость в 15 узлов и преодолевать 4-метровые льды.Фото Дениса Кожевникова