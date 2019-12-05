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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:22 Госавтоинспекторы проверили режим работы водителей пассажирского транспорта.
17:10 Северные надбавки неприкосновенны, а разговоры о возможной их отмене – спекуляция.
17:05 На этой неделе атомный флот России отмечает свое 60-летие.
17:04 С 1 января 2020 года вырастет страховая часть пенсий, сообщает Пенсионный фонд России.
16:46 Школьники и студенты 16 российских регионов приняли участие в «Атомном диктанте».
16:06 Две сотни книжных раритетов: единственную в своём роде Арктическую библиотеку выпустило недавно петербургское издательство «Альфарет».
15:59 К 85-летию Красноярского края для школьников издали юбилейную книгу.
15:39 Приём документов в норильское отделение Росприроднадзора от кандидатов на трудоустройство начнётся завтра.
15:28 Со следующего года в Арктике начнёт работу Федеральное агентство по развитию человеческого капитала.
15:21 Семь команд, более 150 человек, стали финалистами десятого конкурса «Мечтая о будущей карьере!».
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