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5 декабря 2019, 17:10



Северные надбавки неприкосновенны, а разговоры о возможной их отмене – спекуляция.

- Все разговоры вокруг данной темы - это спекуляция, - сообщил Александр Пилясов, глава социально-экономической секции Экспертного совета по Арктике и Антарктике при председателе Совета Федерации и гендиректор Института регионального консалтинга. - Никаких изменений в правительстве и на ведомственном уровне не обсуждались. Сейчас, наоборот, стоит вопрос о расширении Арктической зоны. В связи с этим северные надбавки останутся прежними, об их изменении в сторону увеличения тоже речи не идёт. Единственное изменение, которое может произойти, - это перевод северных льгот на другие основы - сейчас они выплачиваются по региональной дискомфортности. - Сегодня обсуждается стратегия развития Арктической зоны РФ, - также даёт пояснения журналистам Валентина Пивненко, первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. - Помимо существующих преференций в документе оговариваются другие инструменты поддержки людей в Арктике. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:217 Эксперты объяснили корреспонденту «Комсомольской правды», почему государство не решится на отмену северных надбавок.- Все разговоры вокруг данной темы - это спекуляция, - сообщил Александр Пилясов, глава социально-экономической секции Экспертного совета по Арктике и Антарктике при председателе Совета Федерации и гендиректор Института регионального консалтинга. - Никаких изменений в правительстве и на ведомственном уровне не обсуждались. Сейчас, наоборот, стоит вопрос о расширении Арктической зоны.В связи с этим северные надбавки останутся прежними, об их изменении в сторону увеличения тоже речи не идёт. Единственное изменение, которое может произойти, - это перевод северных льгот на другие основы - сейчас они выплачиваются по региональной дискомфортности.- Сегодня обсуждается стратегия развития Арктической зоны РФ, - также даёт пояснения журналистам Валентина Пивненко, первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. - Помимо существующих преференций в документе оговариваются другие инструменты поддержки людей в Арктике.Фото Дениса Кожевникова