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5 декабря 2019, 17:22



Госавтоинспекторы проверили режим работы водителей пассажирского транспорта.

Так, накануне рейда был обнаружен автобус, который двигался без включённого ближнего света фар. При проверке документов выяснилось, что у машины ещё и не работает тахограф. В итоге в отношении водителя были составлены два административных материала: за выключенный ближний свет и неисправный тахограф. Законодательством за подобные правонарушения предусмотрен административный штраф от трёх тысяч до пяти тысяч рублей. Таким проверкам подвергается не только городской общественный транспорт, большое внимание сотрудники ГИБДД уделяют автобусам, осуществляющим перевозки пассажиров между районами. Фото Михаила Назарова

Просмотров:198 Цель рейда - профилактика ДТП с участием пассажирского транспорта. В ходе профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение требований к техническому состоянию автобусов, прохождение медицинского контроля перед выездом на маршрут, режим труда и отдыха водителей, а также - нарушения ПДД. Рейды проходят на остановках и стоянках транспорта, на автопредприятиях, а также по маршрутам следования.Так, накануне рейда был обнаружен автобус, который двигался без включённого ближнего света фар. При проверке документов выяснилось, что у машины ещё и не работает тахограф. В итоге в отношении водителя были составлены два административных материала: за выключенный ближний свет и неисправный тахограф. Законодательством за подобные правонарушения предусмотрен административный штраф от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.Таким проверкам подвергается не только городской общественный транспорт, большое внимание сотрудники ГИБДД уделяют автобусам, осуществляющим перевозки пассажиров между районами.Фото Михаила Назарова