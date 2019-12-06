Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41817

6 декабря 2019, 13:35



Девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее» в разгаре. В нём принимают активное участие глава Норильска и спикер норильского горсовета.

Среди участников дискуссий и панельных сессий в программе форума заявлены учёные, депутаты Госдумы и члены Совфеда, представители органов исполнительной власти и бизнеса. В программу форума вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы. На площадке форума также развёрнута выставка, на которой российские компании представят свои проекты и технологии для развития Арктики. Фото пресс-службы администрации г.Норильска

Просмотров:158 Форум, проходящий с 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге, является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов эффективного освоения ресурсного потенциала Арктического региона. В нём принимают участие около 2,5 тысячи делегатов из 40 регионов России и 20 зарубежных стран. В числе делегатов - глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков. Организатором форума выступает «Ассоциация полярников» при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.Среди участников дискуссий и панельных сессий в программе форума заявлены учёные, депутаты Госдумы и члены Совфеда, представители органов исполнительной власти и бизнеса.В программу форума вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.На площадке форума также развёрнута выставка, на которой российские компании представят свои проекты и технологии для развития Арктики.Фото пресс-службы администрации г.Норильска