Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41818

6 декабря 2019, 13:36



Автомобилистов в 2020 году ждут новинки в законах и новые штрафы.

А вот свидетельства о регистрации автомобилей обретут новый облик. Сведения об идентификационном номере транспортного средства, мощности, расцветке кузова перенесут с лицевой на оборотную сторону свидетельства, а на лицевой стороне будут указаны личные данные автовладельца. В раздел «особые отметки» может быть внесена информация о дополнительной маркировке ТС. Её будут наносить для того, чтобы в дальнейшем идентифицировать авто в случаях, когда у машины проржавели заводские номера на кузове или раме. Пластиковое СТС нового поколения будет с закруглёнными концами и уменьшенное до размеров водительского удостоверения - 85,6 х 54 мм. В новом году могут появиться льготы на транспортный налог. Сейчас на рассмотрение в Госдуму группой депутатов внесён законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей». Этот закон освободит от транспортного налога легковой автомобиль, который является единственным транспортным средством в многодетной семье и принадлежит члену семьи на праве собственности. Это изменение отразится в пункте 2 статьи 358 «Объект налогообложения» Налогового кодекса РФ. Правительство готовит законопроект, который с нового года повысит обязательные выплаты в рамках ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью в четыре раза. Речь идёт о значительном повышении выплат с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Ранее с аналогичным предложением выступил и Минфин. Увеличение лимита выплат ОСАГО по вреду жизни и здоровью авторы законопроекта объясняют целью приравнять ОСАГО к ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. С 1 января 2020 года будут проиндексированы ставки утилизационного сбора на легковые автомобили, грузовики и прицепную технику. Это решение назрело из-за необходимости создать условия для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов. Это только часть перемен, которые грядут в жизни автомобилистов. В перспективе - рост штрафов за перегруз, ужесточение наказания за нарушение ПДД с детьми в салоне автомобиля, изменения в правилах техосмотра, запрет на перевозку детей в автобусах старее десяти лет, запрет ввоза праворульных машин, станет сложнее зарегистрировать внесённые в конструкцию автомобиля изменения и другое. Фото Михаила Назарова

Просмотров:157 Как сообщает «Московский комсомолец», уже с 1 января 2020 года ГИБДД вводит ряд новых штрафов для российских автомобилистов. В частности, вступает в силу запрет на парковку коммерческого транспорта во дворах. Приказ Минтранса запретит парковать ГАЗели и машины такси во дворах. Станет вне закона и эксплуатация новых автомобилей без госномеров. За езду по дорогам общего пользования без номеров и оправдание, что владелец ещё не поставил машину на учёт, «не прокатят». За это правонарушение предусматривается штраф от пяти тысяч рублей или лишение прав. На сегодняшний день после покупки нового автомобиля у владельца есть десять дней для постановки его на учёт. Соответственно 10 дней водитель может ездить без госномеров. Автовладельцам не стоит паниковать, поскольку с 1 января 2020 года вступают в силу поправки в правила регистрации транспортных средств, и госномера можно будет получить как в ГИБДД, так и прямо в автосалоне.А вот свидетельства о регистрации автомобилей обретут новый облик. Сведения об идентификационном номере транспортного средства, мощности, расцветке кузова перенесут с лицевой на оборотную сторону свидетельства, а на лицевой стороне будут указаны личные данные автовладельца. В раздел «особые отметки» может быть внесена информация о дополнительной маркировке ТС. Её будут наносить для того, чтобы в дальнейшем идентифицировать авто в случаях, когда у машины проржавели заводские номера на кузове или раме. Пластиковое СТС нового поколения будет с закруглёнными концами и уменьшенное до размеров водительского удостоверения - 85,6 х 54 мм.В новом году могут появиться льготы на транспортный налог. Сейчас на рассмотрение в Госдуму группой депутатов внесён законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей». Этот закон освободит от транспортного налога легковой автомобиль, который является единственным транспортным средством в многодетной семье и принадлежит члену семьи на праве собственности. Это изменение отразится в пункте 2 статьи 358 «Объект налогообложения» Налогового кодекса РФ.Правительство готовит законопроект, который с нового года повысит обязательные выплаты в рамках ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью в четыре раза. Речь идёт о значительном повышении выплат с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Ранее с аналогичным предложением выступил и Минфин. Увеличение лимита выплат ОСАГО по вреду жизни и здоровью авторы законопроекта объясняют целью приравнять ОСАГО к ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.С 1 января 2020 года будут проиндексированы ставки утилизационного сбора на легковые автомобили, грузовики и прицепную технику. Это решение назрело из-за необходимости создать условия для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов.Это только часть перемен, которые грядут в жизни автомобилистов. В перспективе - рост штрафов за перегруз, ужесточение наказания за нарушение ПДД с детьми в салоне автомобиля, изменения в правилах техосмотра, запрет на перевозку детей в автобусах старее десяти лет, запрет ввоза праворульных машин, станет сложнее зарегистрировать внесённые в конструкцию автомобиля изменения и другое.Фото Михаила Назарова