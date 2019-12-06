Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41819

6 декабря 2019, 14:20



Врачи краевой больницы вернулись со стажировки из немецкой клиники Шарите и приступают к работе в новом хирургическом корпусе.

В этом году врачи краевой клинической больницы также смогли перенять опыт и технологии у европейских коллег в немецкой клинике Шарите. Стажировка была связана с необходимостью освоить сверхсовременное оборудование, которым укомплектован новый хирургический корпус краевой больницы. «Мы с прошлого года начали практику направления наших молодых медиков на зарубежные стажировки. В будущем планируется увеличивать финансирование на такие стажировки, а также приглашать зарубежных специалистов для краткосрочной работы здесь, в красноярских клиниках», - отметил губернатор. В октябре в Германию улетели трансплантологи, врачи-лаборанты, анестезиологи, травматологи, инфекционисты, урологи и рентген-хирурги. Трансплантологи в рамках стажировки осваивали технологии по пересадке донорской печени – самого сложного органа для трансплантации. Добавим, в новом хирургическом корпусе краевой больницы открылась гибридная операционная, где доктора смогут применять знания, полученные на стажировке, урологическая служба. По мнению эндоваскулярного хирурга Сергея Евтягина, новая аппаратура в операционной краевой больницы превосходит ту, на которой он стажировался в Германии.

Просмотров:122 C инициативой прохождения стажировок красноярских специалистов в зарубежных больницах год назад выступил губернатор Александр Усс. По его поручению был сформирован список кандидатов, которые отправились перенимать опыт работы немецких коллег, сообщается на официальном портале Красноярского края. В течение месяца красноярские врачи работали с мировыми светилами в области кардиохирургии, онкологии, травматологии и неврологии.В этом году врачи краевой клинической больницы также смогли перенять опыт и технологии у европейских коллег в немецкой клинике Шарите. Стажировка была связана с необходимостью освоить сверхсовременное оборудование, которым укомплектован новый хирургический корпус краевой больницы.«Мы с прошлого года начали практику направления наших молодых медиков на зарубежные стажировки. В будущем планируется увеличивать финансирование на такие стажировки, а также приглашать зарубежных специалистов для краткосрочной работы здесь, в красноярских клиниках», - отметил губернатор.В октябре в Германию улетели трансплантологи, врачи-лаборанты, анестезиологи, травматологи, инфекционисты, урологи и рентген-хирурги. Трансплантологи в рамках стажировки осваивали технологии по пересадке донорской печени – самого сложного органа для трансплантации.Добавим, в новом хирургическом корпусе краевой больницы открылась гибридная операционная, где доктора смогут применять знания, полученные на стажировке, урологическая служба. По мнению эндоваскулярного хирурга Сергея Евтягина, новая аппаратура в операционной краевой больницы превосходит ту, на которой он стажировался в Германии.