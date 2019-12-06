Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41820

6 декабря 2019, 15:01



Волонтёры «Норникеля» провели благотворительную ярмарку.

Гости мероприятия смогли купить игрушки, сделанные вручную волонтёрами и их друзьями. Кроме того, участники пообщались с добровольцами из разных городов присутствия компании и подключились к различным мастер-классам. Мягкие добромыши, пряники, авоськи и ёлочные игрушки в этот день отправились к своим новым хозяевам. А средства от реализации подарков были направлены на благотворительные цели. В числе благополучателей - семьи из Печенгского района, воспитывающие детей-инвалидов, дети с ограниченными возможностями здоровья из Норильска, подопечные детского дома «Вдохновение» Московской области и дети с онкогематологическими заболеваниями из Читы. Волонтёр Юлия Трефилова из Норильска рассказывает: «Люди такие добрые, отзывчивые. Они понимали, что это благотворительность, а потому не просто делали покупки, но и были щедрыми дарителями: покупали подарки близким, а также оставляли дополнительные средства». Также в компании «Норникель» реализуется «Программа личных пожертвований», стать участником которой может любой сотрудник, у кого есть доступ к личному кабинету на интернет-портале. В конце каждого сбора «Норникель» удваивает средства, собранные участниками, и оказывает финансовую поддержку тем, кто реально нуждается в помощи: детям-сиротам, инвалидам и пожилым людям. За несколько лет «Программа личных пожертвований» помогла Свято-Софийскому детскому дому, подопечным благотворительного фонда «Старость в радость», учебно-кинологическому центру «Собаки-помощники инвалидов» и многим другим организациям, благотворительные истории которых проверены компанией на предмет надёжности получателей и прозрачности расходования переданных денег. Кроме того, программой могут воспользоваться и сотрудники компании, оказавшиеся в трудной ситуации. Накануне ярмарки в рамках проекта «Волонтёры в сити» для сотрудников компании ещё был проведён образовательный день и встречи с единомышленниками с других предприятий. Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля»: «Мы вышли за рамки своей компании, пригласили партнёров, коллег по отрасли. Нам есть чем делиться. В итоге и наши сотрудники смогли пообщаться, и руководители поговорили. Это тот случай, когда мы не конкуренты, а единомышленники. Это очень сближает». Атмосферным завершением вечера стал показ документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтёрах «Норникеля», который получил награду Каннского фестиваля и стал лауреатом конкурса Los Angeles Film Awards. Руководитель программы корпоративного волонтёрства «Норникеля» Елена Крючкова отметила: «Тот отклик, который мы получили от сотрудников, их эмоции – всё говорит о том, что проект удался. Я верю, что проект «Волонтёры в сити» станет традиционным. И с каждым годом у нас будет больше партнёров и друзей, с которыми мы поменяем мир к лучшему».

Просмотров:119 Благотворительная ярмарка «Норникеля» «Волонтёры в сити» состоялась на 40-м этаже башни «Меркурий» в Москва-сити.Гости мероприятия смогли купить игрушки, сделанные вручную волонтёрами и их друзьями. Кроме того, участники пообщались с добровольцами из разных городов присутствия компании и подключились к различным мастер-классам.Мягкие добромыши, пряники, авоськи и ёлочные игрушки в этот день отправились к своим новым хозяевам. А средства от реализации подарков были направлены на благотворительные цели. В числе благополучателей - семьи из Печенгского района, воспитывающие детей-инвалидов, дети с ограниченными возможностями здоровья из Норильска, подопечные детского дома «Вдохновение» Московской области и дети с онкогематологическими заболеваниями из Читы.Волонтёр Юлия Трефилова из Норильска рассказывает:«Люди такие добрые, отзывчивые. Они понимали, что это благотворительность, а потому не просто делали покупки, но и были щедрыми дарителями: покупали подарки близким, а также оставляли дополнительные средства».Также в компании «Норникель» реализуется «Программа личных пожертвований», стать участником которой может любой сотрудник, у кого есть доступ к личному кабинету на интернет-портале. В конце каждого сбора «Норникель» удваивает средства, собранные участниками, и оказывает финансовую поддержку тем, кто реально нуждается в помощи: детям-сиротам, инвалидам и пожилым людям. За несколько лет «Программа личных пожертвований» помогла Свято-Софийскому детскому дому, подопечным благотворительного фонда «Старость в радость», учебно-кинологическому центру «Собаки-помощники инвалидов» и многим другим организациям, благотворительные истории которых проверены компанией на предмет надёжности получателей и прозрачности расходования переданных денег. Кроме того, программой могут воспользоваться и сотрудники компании, оказавшиеся в трудной ситуации.Накануне ярмарки в рамках проекта «Волонтёры в сити» для сотрудников компании ещё был проведён образовательный день и встречи с единомышленниками с других предприятий.Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля»:«Мы вышли за рамки своей компании, пригласили партнёров, коллег по отрасли. Нам есть чем делиться. В итоге и наши сотрудники смогли пообщаться, и руководители поговорили. Это тот случай, когда мы не конкуренты, а единомышленники. Это очень сближает».Атмосферным завершением вечера стал показ документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтёрах «Норникеля», который получил награду Каннского фестиваля и стал лауреатом конкурса Los Angeles Film Awards.Руководитель программы корпоративного волонтёрства «Норникеля» Елена Крючкова отметила:«Тот отклик, который мы получили от сотрудников, их эмоции – всё говорит о том, что проект удался. Я верю, что проект «Волонтёры в сити» станет традиционным. И с каждым годом у нас будет больше партнёров и друзей, с которыми мы поменяем мир к лучшему».