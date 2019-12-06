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6 декабря 2019, 15:07



Норильск вошёл в список победителей конкурса «Города для детей - 2019».

Организаторы пригласили глав и представителей муниципалитетов на церемонию награждения. Она пройдёт 12 декабря в Совете Федерации.

Просмотров:147 Список опубликовали на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в конкурсе, который прошёл в десятый раз, участвовал 361 муниципалитет из 72 регионов страны. Заявки подавали Красноярск, Ачинск, Норильск, Сосновоборск и село Каратузское. Также в списках были Абакан и несколько поселений Тувы. Всего было пять основных номинаций. Так, среди административных центров победу одержал Абакан, среди городов с населением более ста тысяч человек - Норильск.Организаторы пригласили глав и представителей муниципалитетов на церемонию награждения. Она пройдёт 12 декабря в Совете Федерации.