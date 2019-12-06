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6 декабря 2019, 15:13



В 36 посёлках Красноярского края впервые появилась сотовая связь.

Сотовая связь и мобильный интернет формата 3G или LTE появились в населённых пунктах в рамках региональной программы «Развитие информационного общества». На эти цели из краевого бюджета было выделено 85 миллионов рублей. В 2020 году в 20 посёлках региона планируется построить антенно-мачтовые сооружения, что позволит пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Предполагается, что зона покрытия позволит обеспечить сотовой связью без доступа в интернет ещё 10 населённых пунктов. На эти цели в региональном бюджете запланирован 91 млн рублей.

Просмотров:126 В крае в этом году 18 посёлков обеспечили качественной сотовой связью и скоростным мобильным интернетом. Благодаря этому ещё в 18 населённых пунктах появилась сотовая связь без доступа в интернет. Об этом сообщает краевое министерство цифрового развития.Сотовая связь и мобильный интернет формата 3G или LTE появились в населённых пунктах в рамках региональной программы «Развитие информационного общества». На эти цели из краевого бюджета было выделено 85 миллионов рублей.В 2020 году в 20 посёлках региона планируется построить антенно-мачтовые сооружения, что позволит пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Предполагается, что зона покрытия позволит обеспечить сотовой связью без доступа в интернет ещё 10 населённых пунктов. На эти цели в региональном бюджете запланирован 91 млн рублей.