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6 декабря 2019, 15:13

В 36 посёлках Красноярского края впервые появилась сотовая связь.


В крае в этом году 18 посёлков обеспечили качественной сотовой связью и скоростным мобильным интернетом. Благодаря этому ещё в 18 населённых пунктах появилась сотовая связь без доступа в интернет. Об этом сообщает краевое министерство цифрового развития.
Сотовая связь и мобильный интернет формата 3G или LTE появились в населённых пунктах в рамках региональной программы «Развитие информационного общества». На эти цели из краевого бюджета было выделено 85 миллионов рублей.
В 2020 году в 20 посёлках региона планируется построить антенно-мачтовые сооружения, что позволит пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Предполагается, что зона покрытия позволит обеспечить сотовой связью без доступа в интернет ещё 10 населённых пунктов. На эти цели в региональном бюджете запланирован 91 млн рублей.

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    Список новостей

 6 декабря 2019 
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17:32   Город ждут «Норильские музыкальные сезоны»: три дня симфонической музыки. 17:29   «Газета на шарах»: «Заполярная Правда» вместе с читателями-волонтёрами создает необычные подарочные наборы с ёлочными шарами.
17:07   Своё письмо. Таймыр отпраздновал 40-летие долганской письменности. 17:01   Выпускник норильской спортивной школы № 4 стал победителем международного турнира по вольной борьбе.
16:59   Новогоднее настроение дарит театр. Ярмарка, мастер-классы и спектакли ждут горожан в эти выходные. 16:53   МФК «Норильский никель» объявляет конкурс детских поделок.
16:25   Ринат Ахметчин: «Нам удалось наладить конструктивный диалог в вопросах строительства в Арктике». 15:36   Александр Крутиков: «В течение ближайших 15 лет мы ожидаем запуск в Арктике нескольких сотен средних и крупных проектов, которые дадут до 200 000 рабочих мест».
15:13   В 36 посёлках Красноярского края впервые появилась сотовая связь. 15:07   Норильск вошёл в список победителей конкурса «Города для детей - 2019».
15:01   Волонтёры «Норникеля» провели благотворительную ярмарку. 14:20   Врачи краевой больницы вернулись со стажировки из немецкой клиники Шарите и приступают к работе в новом хирургическом корпусе.
13:36   Автомобилистов в 2020 году ждут новинки в законах и новые штрафы. 13:35   Девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее» в разгаре. В нём принимают активное участие глава Норильска и спикер норильского горсовета.

 5 декабря 2019 
17:22   Госавтоинспекторы проверили режим работы водителей пассажирского транспорта. 17:10   Северные надбавки неприкосновенны, а разговоры о возможной их отмене – спекуляция.
17:05   На этой неделе атомный флот России отмечает свое 60-летие. 17:04   С 1 января 2020 года вырастет страховая часть пенсий, сообщает Пенсионный фонд России.
16:46   Школьники и студенты 16 российских регионов приняли участие в «Атомном диктанте». 16:06   Две сотни книжных раритетов: единственную в своём роде Арктическую библиотеку выпустило недавно петербургское издательство «Альфарет».
15:59   К 85-летию Красноярского края для школьников издали юбилейную книгу. 15:39   Приём документов в норильское отделение Росприроднадзора от кандидатов на трудоустройство начнётся завтра.
15:28   Со следующего года в Арктике начнёт работу Федеральное агентство по развитию человеческого капитала. 15:21   Семь команд, более 150 человек, стали финалистами десятого конкурса «Мечтая о будущей карьере!».
14:47   В Мончегорске разыграли Кубок МФК «Норильский никель». 14:44   Газета «Заполярная Правда» стала генеральным информационным партнёром великого Арктического приключения - Great Arctic Adventure.
14:34   III фестиваль-конкурс любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр, сериалов и других видов современного массового искусства GeekOn пройдет в воскресенье в Городском центре культуры. 14:33   В Таймырском колледже продолжается VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае.
14:11   331 экспонат будет представлен в публичной библиотеке Норильска на выставке «Книга Севера», которая откроется 13 декабря. 14:10   Сегодня в Санкт-Петербурге открывается IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».
13:51   Кому нужна полярная сова? Операция по спасению хищной птицы, найденной сегодня с перебитым крылом рано утром недалеко от Талнаха, в самом разгаре. 13:39   Мышка Букля, почти кило конфет, открытка-календарик и яркий рюкзак станут отличным новогодним подарком для норильской детворы.
13:17   В эти дни во всех городах края к 85-летнему юбилею региона чествуют самых достойных жителей Красноярья. Наградили к важной дате и норильчан. 13:17   Закладчица прятала «синтетику» на норильском кладбище.

 4 декабря 2019 
19:16   Музей Норильска предлагает маленьким норильчанам разнообразную предновогоднюю программу и развлечения на каникулы. 18:56   В художественной галерее откроется «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края».
18:53   Дом с новым светом! В Кайеркане ещё в одном доме закончена замена электропроводки в рамках программы капитальных ремонтов. 18:23   Международный коммуникационный проект Follow up Siberia! признан лучшим в номинации «Проекты Сибири».
18:00   В Таймырском доме народного творчества подвели итоги сразу двух конкурсов. 17:07   «Щедрый вторник» объединил сотни норильчан. Под девизом «Помогаем без рамок, помогаем от души!» для подопечных «Территории добра» было собрано более ста тысяч рублей.
16:19   ГИБДД исключают площадку из экзаменов на права. 15:47   «Красноярские столбы» официально признали национальным парком.
15:44   Бригады Дедов Морозов и Снегурочек готовы к новогоднему марафону. 15:27   «Ледяная гвардия» пополнит репертуар Норильского Заполярного театра драмы в 2020 году.
15:26   Точку в череде событий первого регионального фестиваля уличного спорта и культуры «Движение улиц» поставит гала-концерт. 14:05   Норильчанка, живущая сегодня в Германии, нуждается в помощи тех жителей города, кто помнит резонансное убийство и последующие за ним события 55-летней давности.
13:58   Иностранные гости, побывавшие в Норильске на этнофестивале «Большой Аргиш», высоко оценили уровень организации всех мероприятий. 13:11   Завтра спикер местного парламента Александр Пестряков примет участие в международном форуме.




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