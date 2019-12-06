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6 декабря 2019, 15:36



Александр Крутиков: «В течение ближайших 15 лет мы ожидаем запуск в Арктике нескольких сотен средних и крупных проектов, которые дадут до 200 000 рабочих мест».

Александр Крутиков, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, выступая с докладом, отметил, что Арктика - это территория диалога, мирного взаимовыгодного сотрудничества: - Сегодня экономическая деятельность в Арктике сдерживается естественными высокими издержками, рисками, отсутствием инфраструктуры. Те крупные проекты в Арктике, которые у нас на слуху, получились только благодаря адресной индивидуальной поддержке государства. Эту поддержку надо сделать системной, всеобщей, предоставлять её любому бизнесу, желающему работать на развитие Арктики, и создавать тут рабочие места. Для этого вся Арктическая зона страны получит особый экономический режим с широким набором налоговых и неналоговых преференций и льгот. Такое решение принято правительством страны, законопроект готовится к внесению в Госдуму. В числе предусматриваемых законопроектом преференций - значительное снижение налогов на добычу полезных ископаемых - 5% в течение 15 лет с начала промышленной добычи. Распространятся льготы и на малый и средний бизнес, работающий не в сфере добычи, но готовый вложить от 10 миллионов рублей в течение пяти лет в территорию. Для них на десять лет будет снижена до нуля федеральная часть налога на прибыль, установится и льготная ставка по страховым взносам. При этом Арктические регионы получают право снижать до нуля региональные и местные налоги. - Кроме налоговых преференций особый экономический режим означает возможность строительства государством инфраструктуры для новых производств. Мы рассчитываем, что этот режим в Арктике заработает уже в следующем году, - пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Есть планы по интенсивному освоению шельфа, предусматривающие расширение конкуренции и технологий, отметил Крутиков: министерство выступило за расширение доступа к нераспределённому шельфу частных компаний, о чём уже готовится соответствующий законопроект. В докладе Александр Крутиков обозначил и другие важные точки развития территории, в том числе касающиеся Севморпути, речного судоходства: «В течение 15 лет нам предстоит полностью обновить речной флот для судоходства на северных реках», телекоммуникационной инфраструктуры. Он пояснил, что уже на первом этапе реализации стратегии развития Арктики нужно полностью устранить проблему доступа в Арктической зоне к дешёвому и высокоскоростному интернету. - Тысячи рабочих мест предполагают наличие кадров, и, чтобы решить эту задачу, мы должны сделать вновь популярной тему работы на Севере, привлекать на работу в Арктику людей со всей страны. Этим займется Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Оно будет ежегодно готовить долгосрочный прогноз потребности в кадрах для Арктики, заниматься вместе с регионами изменением набора специальностей и контрольных цифр приёма под эту потребность, модернизировать инфраструктуру образования, - пояснил докладчик. Привлекательность территории означает и доступность для тех, кто приезжает работать в Арктику, и уже живущих тут людей, медицинских услуг, авиасообщения, жилья, и обеспечить этим правительство ставит своей задачей. Не менее важно обеспечить своевременность северного завоза и ценовую доступность продуктов. В числе прочих нововведений Александр Крутиков проанонсировал появление новых программ поддержки коренных малочисленных народов Севера: «Вместе с Агентствами по делам национальностей мы возобновляем международный проект «Дети Арктики», цель которого - создать условия для всестороннего развития коренных народов путём гуманитарных и культурных обменов с народами других государств», - рассказал он. Он особенно подчеркнул, что безусловным приоритетом стратегии развития Арктики будет сбережение экологии региона: «Наращивание хозяйственной деятельности будет сопровождаться жёстким экологическим контролем, внедрением современных стандартов рационального природопользования», - резюмировал Крутиков. Фото участников форума

Просмотров:141 В Санкт-Петербурге продолжается IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов эффективного освоения ресурсного потенциала Арктического региона.Александр Крутиков, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, выступая с докладом, отметил, что Арктика - это территория диалога, мирного взаимовыгодного сотрудничества:- Сегодня экономическая деятельность в Арктике сдерживается естественными высокими издержками, рисками, отсутствием инфраструктуры. Те крупные проекты в Арктике, которые у нас на слуху, получились только благодаря адресной индивидуальной поддержке государства. Эту поддержку надо сделать системной, всеобщей, предоставлять её любому бизнесу, желающему работать на развитие Арктики, и создавать тут рабочие места. Для этого вся Арктическая зона страны получит особый экономический режим с широким набором налоговых и неналоговых преференций и льгот. Такое решение принято правительством страны, законопроект готовится к внесению в Госдуму.В числе предусматриваемых законопроектом преференций - значительное снижение налогов на добычу полезных ископаемых - 5% в течение 15 лет с начала промышленной добычи. Распространятся льготы и на малый и средний бизнес, работающий не в сфере добычи, но готовый вложить от 10 миллионов рублей в течение пяти лет в территорию. Для них на десять лет будет снижена до нуля федеральная часть налога на прибыль, установится и льготная ставка по страховым взносам. При этом Арктические регионы получают право снижать до нуля региональные и местные налоги.- Кроме налоговых преференций особый экономический режим означает возможность строительства государством инфраструктуры для новых производств. Мы рассчитываем, что этот режим в Арктике заработает уже в следующем году, - пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.Есть планы по интенсивному освоению шельфа, предусматривающие расширение конкуренции и технологий, отметил Крутиков: министерство выступило за расширение доступа к нераспределённому шельфу частных компаний, о чём уже готовится соответствующий законопроект.В докладе Александр Крутиков обозначил и другие важные точки развития территории, в том числе касающиеся Севморпути, речного судоходства: «В течение 15 лет нам предстоит полностью обновить речной флот для судоходства на северных реках», телекоммуникационной инфраструктуры. Он пояснил, что уже на первом этапе реализации стратегии развития Арктики нужно полностью устранить проблему доступа в Арктической зоне к дешёвому и высокоскоростному интернету.- Тысячи рабочих мест предполагают наличие кадров, и, чтобы решить эту задачу, мы должны сделать вновь популярной тему работы на Севере, привлекать на работу в Арктику людей со всей страны. Этим займется Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Оно будет ежегодно готовить долгосрочный прогноз потребности в кадрах для Арктики, заниматься вместе с регионами изменением набора специальностей и контрольных цифр приёма под эту потребность, модернизировать инфраструктуру образования, - пояснил докладчик.Привлекательность территории означает и доступность для тех, кто приезжает работать в Арктику, и уже живущих тут людей, медицинских услуг, авиасообщения, жилья, и обеспечить этим правительство ставит своей задачей. Не менее важно обеспечить своевременность северного завоза и ценовую доступность продуктов.В числе прочих нововведений Александр Крутиков проанонсировал появление новых программ поддержки коренных малочисленных народов Севера: «Вместе с Агентствами по делам национальностей мы возобновляем международный проект «Дети Арктики», цель которого - создать условия для всестороннего развития коренных народов путём гуманитарных и культурных обменов с народами других государств», - рассказал он.Он особенно подчеркнул, что безусловным приоритетом стратегии развития Арктики будет сбережение экологии региона: «Наращивание хозяйственной деятельности будет сопровождаться жёстким экологическим контролем, внедрением современных стандартов рационального природопользования», - резюмировал Крутиков.Фото участников форума