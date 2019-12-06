Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41824

6 декабря 2019, 16:25



Ринат Ахметчин: «Нам удалось наладить конструктивный диалог в вопросах строительства в Арктике».

Говоря о цели поездки, Ринат Ахметчин отметил, что год назад он, выступая на аналогичном форуме, рассказал о норильских трудностях с жилым фондом. Тогда решения вопроса не нашли, но, уверен мэр, проблема была услышана, и год спустя решение готово к воплощению: - Год назад мне удалось наладить на форуме конструктивный диалог. Поэтому позже, когда мы начали работать над решением обозначенных проблем, все, кого я приглашал к сотрудничеству, шли мне навстречу. Ведь все они были на форуме и увидели, что проблема существует. Сегодня Ринат Ахметчин согласен с мыслью, прозвучавшей в докладе Александра Крутикова, заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, о том, что в Арктику бюджетные деньги пойдут вслед за коммерческими. И в этом смысле, считает Ринат Ахметчин, мы в выгодном положении: «Норникель» сформировал инвестпрограмму, благодаря которой видно, что в город будут вкладываться серьёзные капиталы, появятся новые предприятия и рабочие места. А это в свою очередь требует хорошего жилищного фонда. Совместная работа градообразующего предприятия, регионального правительства и Министерства развития Дальнего востока и Арктики дала возможность администрации города разработать и представить программу норильской реновации жилья. Сегодня программа одобрена краевым правительством, компанией «Норникель» и находится на рассмотрении в Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики, после чего будет передана в Минстрой РФ. - Надеюсь, после этого будет подписано соглашение, и уже в 2021 году в бюджет заложат совместные средства Федерации, региона, города и компании «Норникель», и программа по строительству жилья заработает. Александр Крутиков рассказал, что мы включены в пилотные проекты Министерства Дальнего Востока и Арктики, и это наше главное достижение. И первый импульс дало именно прошлогоднее выступление на Арктическом совете. Но и на этом мы не хотим останавливаться: на муниципальном уровне работа уже началась. Например, разработана проектно-сметная документация жилищного строительства на будущий год, - пояснил глава Норильска. Реализуются в городе и другие важные для Севера инициативы. Например, по опыту других территорий в этом году в Норильске стартовал пилотный проект установки тёплых остановок. Абсолютное большинство положительных оценок позволяет считать проект удавшимся. Появление новых подобных пунктов заложено в планах на 2020 и 2021 годы. - Проблем всегда достаточно, а денег и возможностей на все желания не хватает. Но мы движемся постепенно и поступательно. Думаю, все норильчане знают существовавшую проблему с остановками: вначале они были холодными, затем им на смену пришли остановки-ларьки, которые также не устроили горожан. Найдено другое решение, и, думаю, оно уже оценено горожанами, - резюмировал Ринат Ахметчин. Фото Елены Белаловой

Просмотров:142 Участниками в Санкт-Петербурге девятого международного форума «Арктика: настоящее и будущее» стали 2,5 тысячи делегатов из 40 регионов России и 20 зарубежных стран. В числе делегатов - глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.Говоря о цели поездки, Ринат Ахметчин отметил, что год назад он, выступая на аналогичном форуме, рассказал о норильских трудностях с жилым фондом. Тогда решения вопроса не нашли, но, уверен мэр, проблема была услышана, и год спустя решение готово к воплощению:- Год назад мне удалось наладить на форуме конструктивный диалог. Поэтому позже, когда мы начали работать над решением обозначенных проблем, все, кого я приглашал к сотрудничеству, шли мне навстречу. Ведь все они были на форуме и увидели, что проблема существует.Сегодня Ринат Ахметчин согласен с мыслью, прозвучавшей в докладе Александра Крутикова, заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, о том, что в Арктику бюджетные деньги пойдут вслед за коммерческими. И в этом смысле, считает Ринат Ахметчин, мы в выгодном положении: «Норникель» сформировал инвестпрограмму, благодаря которой видно, что в город будут вкладываться серьёзные капиталы, появятся новые предприятия и рабочие места. А это в свою очередь требует хорошего жилищного фонда.Совместная работа градообразующего предприятия, регионального правительства и Министерства развития Дальнего востока и Арктики дала возможность администрации города разработать и представить программу норильской реновации жилья. Сегодня программа одобрена краевым правительством, компанией «Норникель» и находится на рассмотрении в Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики, после чего будет передана в Минстрой РФ.- Надеюсь, после этого будет подписано соглашение, и уже в 2021 году в бюджет заложат совместные средства Федерации, региона, города и компании «Норникель», и программа по строительству жилья заработает. Александр Крутиков рассказал, что мы включены в пилотные проекты Министерства Дальнего Востока и Арктики, и это наше главное достижение. И первый импульс дало именно прошлогоднее выступление на Арктическом совете. Но и на этом мы не хотим останавливаться: на муниципальном уровне работа уже началась. Например, разработана проектно-сметная документация жилищного строительства на будущий год, - пояснил глава Норильска.Реализуются в городе и другие важные для Севера инициативы. Например, по опыту других территорий в этом году в Норильске стартовал пилотный проект установки тёплых остановок. Абсолютное большинство положительных оценок позволяет считать проект удавшимся. Появление новых подобных пунктов заложено в планах на 2020 и 2021 годы.- Проблем всегда достаточно, а денег и возможностей на все желания не хватает. Но мы движемся постепенно и поступательно. Думаю, все норильчане знают существовавшую проблему с остановками: вначале они были холодными, затем им на смену пришли остановки-ларьки, которые также не устроили горожан. Найдено другое решение, и, думаю, оно уже оценено горожанами, - резюмировал Ринат Ахметчин.Фото Елены Белаловой