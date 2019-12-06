Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41825

6 декабря 2019, 16:53



МФК «Норильский никель» объявляет конкурс детских поделок.

21 декабря в девятом туре Суперлиги никельщики на своей площадке примут МФК «Газпром-Югра» из Югорска. В этот же день во Дворце спорта «Арктика» будет организована выставка поделок, куда конкурсанты смогут принести свои работы. Имена победителей и призёров будут объявлены после игры и размещены на официальном сайте клуба mfcnornik.ru. На следующий день, 22 декабря, во время ответного матча между командами авторам лучших работ будут вручены ценные призы и сладкие подарки, а победителю конкурса ещё и предоставят право нанести первый удар по мячу. Добавим, что ближайшую встречу «Норильский никель» проведёт в это воскресенье, 8 декабря, на домашней площадке против «КПРФ». Матч состоится в рамках 1/4 финала Кубка России. Начало - в 17.00 (время норильское).

Просмотров:125 По сообщениям пресс-службы заполярного клуба, в конкурсе могут принять участие дети не старше 14 лет. Им необходимо придумать поделку на совместную тематику МФК «Норильский никель» и Нового года.21 декабря в девятом туре Суперлиги никельщики на своей площадке примут МФК «Газпром-Югра» из Югорска. В этот же день во Дворце спорта «Арктика» будет организована выставка поделок, куда конкурсанты смогут принести свои работы. Имена победителей и призёров будут объявлены после игры и размещены на официальном сайте клуба mfcnornik.ru. На следующий день, 22 декабря, во время ответного матча между командами авторам лучших работ будут вручены ценные призы и сладкие подарки, а победителю конкурса ещё и предоставят право нанести первый удар по мячу.Добавим, что ближайшую встречу «Норильский никель» проведёт в это воскресенье, 8 декабря, на домашней площадке против «КПРФ». Матч состоится в рамках 1/4 финала Кубка России. Начало - в 17.00 (время норильское).