Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41826

6 декабря 2019, 16:59



Новогоднее настроение дарит театр. Ярмарка, мастер-классы и спектакли ждут горожан в эти выходные.

Желающих влиться в этот праздник ждут в 16 часов на моно-спектакль «Фирс» с участием Александра Глушкова. В 17 часов заработает новогодняя ярмарка, на которой будут представлены работы Александра Харитонова, Яны Сатушевой и Анны Антипенко, цветочные композиции от флористов, поделки из дерева. Здесь же пройдёт мастер-класс от «Волонтёров добра» по созданию бумажных снежинок. В 18 часов на большой сцене гости увидят спектакль «Сны Белой Земли». Сразу после спектакля будут названы имена актёров, заслуживших народное признание. Напомним, в течение прошлого творческого сезона норильчане могли отдать свой голос за лучшего, по их мнению, артиста. После подведения итогов голосования состоится церемония награждения и капустник. А в понедельник народные избранники отправятся получать награды в Красноярскую филармонию. Билеты на спектакли и новогоднюю ярмарку можно приобрести в кассе Заполярного театра драмы. Телефон кассы 22-68-69.

Просмотров:124 В воскресенье, помимо репертуарных спектаклей, зрителей ждут предновогодние сюрпризы. Наталья Павлова, заместитель директора по организации зрителя, поделилась, что идея начать создавать праздничное настроение заранее появилась ещё летом: неплохо бы устроить для горожан интересное предновогоднее событие, на котором они смогли бы приобрести подарки и посмотреть авторские спектакли.Желающих влиться в этот праздник ждут в 16 часов на моно-спектакль «Фирс» с участием Александра Глушкова. В 17 часов заработает новогодняя ярмарка, на которой будут представлены работы Александра Харитонова, Яны Сатушевой и Анны Антипенко, цветочные композиции от флористов, поделки из дерева. Здесь же пройдёт мастер-класс от «Волонтёров добра» по созданию бумажных снежинок. В 18 часов на большой сцене гости увидят спектакль «Сны Белой Земли».Сразу после спектакля будут названы имена актёров, заслуживших народное признание. Напомним, в течение прошлого творческого сезона норильчане могли отдать свой голос за лучшего, по их мнению, артиста. После подведения итогов голосования состоится церемония награждения и капустник. А в понедельник народные избранники отправятся получать награды в Красноярскую филармонию.Билеты на спектакли и новогоднюю ярмарку можно приобрести в кассе Заполярного театра драмы. Телефон кассы 22-68-69.