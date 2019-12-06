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6 декабря 2019, 17:01



Выпускник норильской спортивной школы № 4 стал победителем международного турнира по вольной борьбе.

Турнир проходил в столице Бурятии Улан-Удэ. В нём приняли участие 12 команд из разных регионов России, а также спортсмены из Монголии. Дмитрий выступал в весовой категории 79 кг, и выиграл четыре поединка. В полуфинале и финале он досрочно победил борцов из Монголии. На этом турнире Дмитрий побеждает второй раз. Сейчас спортсмен готовится к участию во всероссийских соревнованиях. Фото участников соревнований

Просмотров:106 Дмитрий Зайнидинов завоевал золотую медаль II Международного турнира по вольной борьбе памяти Юрия Власко (тренеры Александр Овчинников, Виталий Кудрявцев).Турнир проходил в столице Бурятии Улан-Удэ. В нём приняли участие 12 команд из разных регионов России, а также спортсмены из Монголии. Дмитрий выступал в весовой категории 79 кг, и выиграл четыре поединка. В полуфинале и финале он досрочно победил борцов из Монголии.На этом турнире Дмитрий побеждает второй раз. Сейчас спортсмен готовится к участию во всероссийских соревнованиях.Фото участников соревнований